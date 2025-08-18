Con trabajo por hacer

El Racing ha abierto con muy buen pie una temporada en la que, a falta de dos semanas exactas para el cierre del mercado estival, ... aún debe terminar de configurar su plantilla. Nueve bajas y cuatro altas –contando al reincorporado Yeray– dejan un grupo muy exiguo, con 19 fichas profesionales a las que hay que sumar a Jeremy, ya en dinámica del primer equipo la temporada pasada, y Salinas, que aunque también con ficha del RayoCantabria fue titular el sábado por delante de Saúl y Mario y ofreció además un buen rendimiento. Pero el nuevo director deportivo,Chema Aragón, tiene aún trabajo por delante para terminar de configurar una plantilla que el propio entrenador reconoce que es corta. No se trata además de una valoración subjetiva, puesto que se basa en lo cuantitativo y no en lo cualitativo: el Racing tiene seis fichas profesionales libres antes de alcanzar el tope de 25 y algunas demarcaciones están escasas de efectivos. La buenas noticias son que esta circunstancia abre puertas a los canteranos y que aun así los verdiblancos consiguieron una quizá no lucida, pero sí solvente victoria en la jornada inaugural ante el Castellón, pero el Racing necesita aún refuerzos.

Así lo constató incluso José Alberto López en la rueda de prensa posterior al triunfo frente a los castellonenses: «La plantilla está muy justa, ya lo sabéis. Es la realidad»-. Reconoció incluso, en referencia al recién llegado Peio Canales, que «ha tenido que jugar un futbolista que no sabía ni los nombres de algunos compañeros». Sin intención de abrir polémicas, pero sí de enviar un mensaje claro, resumió la situación de modo muy directo: «No estoy aquí para pedir, sino para sacar rendimiento a los jugadores. Es lo que me preocupa».

El Racing afronta así un final de mercado –la ventana estival se cierra el 1 de septiembre, justo después de la tercera jornada– necesitado de refuerzos de calidad, no futbolistas que tapen la progresión de los canteranos –el sábado había seis cántabros entre los 16 futbolistas que disputaron algún minuto– mientras camina hacia otro de sus grandes objetivos: no perder a ninguno de sus puntales.

Por ahora, ha conseguido retener a sus futbolistas franquicia: Andrés Martín, Íñigo Vicente y Juan Carlos Arana, y más allá de los cedidos ninguno de los futbolistas con peso específico el curso pasado ha dejado el equipo. La única excepción es la de Javi Montero, pero el sevillano no fue ya titular en la última fase de la temporada y su rescisión la ha aceptado el Racing por una cuestión de dinámicas de grupo.

Sin embargo, con tres únicas altas, un Racing más versátil en su sistema y que en el primer partido ha mostrado una mayor apuesta por la efectividad sin sacrificar el «rocanrol» que defiende su técnico salió con un once casi de autor. Con Jorge Salinas sentando en el banquillo a los dos laterales específicos y ejerciendo por momentos de tercer central cuando Sangalli acudía a apoyan en defensa. Con un Íñigo Sainz-Maza aún sin ritmo de competición que tras su larga lesión partió como titular y con Íñigo Vicente desplazado a la mediapunta. Incluso se produjo un hecho extremadamente poco frecuente: que un futbolista recién llegado, que no conocía a algunos de sus compañeros y no había participado en un solo entrenamiento, tuviera minutos en un partido oficial para el que en origen –aún no había fichado– no estaba ni convocado.

También al riesgo de salidas se refirió JAL tras la victoria ante el Castellón: «Ya sabéis lo que hay. Si viene alguien y te paga la cláusula, le daremos la mano y las gracias, porque para eso están los contratos. Y si no es así, encantados. La mayoría de los jugadores que tenemos están encantados de estar en el Racing y defender este escudo; están orgullosos de pertenecer a este club».

En este sentido, el club sí ha cumplido, al menos por el momento, uno de sus grandes objetivos: mantener un bloque cada vez más sólido y competitivo y retener a futbolistas con gran cartel en el mercado.

Portería Una de las posiciones que ya está cubierta

Una de las pocas demarcaciones completamente cubiertas, con la continuidad de Jokin Ezkieta y la cesión sin opción de compra del joven cancerbero búlgaro Plamen Andreev (el primero en incorporarse a la plantilla) para cubrir la salida de Miquel Parera después de cuatro años en el equipo, los dos últimos como suplente del navarro.

Central Salinas gana enteros, pero ayer jugó como lateral

Manu Hernando y Javi Castro cuentan con plena confianza del cuerpo técnico, pero la zona ha perdido dos efectivos. La presencia de Pol Moreno el año pasado fue testimonial, pero Javi Montero fue hasta sus lesiones y la polémica el central de cabecera de JAL. Ambos han dejado el equipo y a cambio no ha llegado ningún central. Más allá de que Salinas haya demostrado madurez y rendimiento para consolidarse en el primer equipo, resulta recomendable otro fichaje en una Segunda División extremadamente larga (42 jornadas sin contar una hipotética fase de ascenso). En caso contrario, el santanderino puede tener minutos. Aun así, y con dos bajas y la situación en el lateral derecho, parece recomendable la incorporación de otro refuerzo.

Lateral Mantilla y Sangalli, comodines, con Michelin como especialista

Clèment Michelin salió el sábado en el segundo tiempo tras una semana en la que arrastró molestias. Aunque José Alberto le alineó en la última fase de la temporada como central, volvió a echar mano de Mantilla para el carril del 'dos', en el que tiene además como recurso a Marco Sangalli. El problema ya señalado es que sí Mantilla asume la función de defensa de banda, numéricamente la parcela central de la defensa se queda corta. A la espera de que Saúl, a quien le queda un año de contrato, continúe o no en Santander, Mario ya se ha consolidado y el técnico ha dejado ver que también cuenta con Salinas para el puesto. Aunque de nuevo, como en el caso de Mantilla, significa desguarnecer numéricamente la línea de centrales.

Mediocentro Solo tres efectivos, salvo que Peio asuma ese rol

Todo depende del rol que José Alberto decida asignar a Peio Canales. Si utiliza al vizcaíno como mediocentro, la posición está bien cubierta, con cuatro efectivos más un Sergio Martínez que el sábado debutó con el primer equipo. En caso contrario, se evidencia una falta de alternativas que ya se pudo comprobar ante el Castellón, cuando ante las molestas de Maguette Gueye el técnico tuvo que optar por alinear a un Íñigo Sainz-Maza que, pese a estar plenamente recuperado de su lesión de ligamento cruzado, aún acusa los meses de inactividad.

Extremos Los dos jugadores franquicia y varias alternativas

Siempre que no haya salidas, es la zona mejor cubierta. El equipo conserva a sus dos puntales, Andrés Martín e Íñigo Vicente, y hay banquillo. Tanto Marco Sangalli, titular el sábado, como Yeray Cabanzón y Suli Camara –si continúan en el equipo– garantizan relevo. Sin embargo, si hay alguna salida se volvería a plantear el problema de falta de efectivos no para configurar un once, pero sí para afrontar con garantías una temporada completa en la que se pueda subsanar cualquier eventualidad.

Mediapunta Otra de las posiciones que se deben reforzar

Tras las salidas de los cedidos Pablo Rodríguez y Rober González, es la zona más desguarnecida. Una opción clara es que Peio Canales, que a juzgar por su contrato de cesión con penalizaciones económicas si no juega llega con la vitola de titular, asuma el rol. Pero esto significaría desvestir un santo para vestir otro, porque la operación volvería de dejar al equipo con solo tres mediocentros. También Yeray puede jugar en el puesto, pero JAL ya ha dejado claro que no es a su juicio la posición natural o en la que mejor rendimiento puede sacar al de Isla. La última alternativa es Jeremy, que tuvo minutos el sábado como delantero sustituto de Villalibre ante la baja de Arana.

Delantera Los titulares ya están, pero no hay banquillo

Se plantea de nuevo un problema no de capacidad o calidad, sino numérico. Con Arana lesionado –se estima alrededor de un mes para su regreso–, Asier Villalibre es el único 'nueve' disponible. Una circunstancia fortuita, pero que nada asegura que no se pueda repetir a lo largo del año en forma de lesiones o sanciones de cualquiera de los dos puntas. El año pasado el equipo disponía además de Ekain, que aunque estuvo muy pocos minutos siempre estuvo disponible como eventual relevo. Ahora, hasta la recuperación del canario, el Racing solo tendrá un 'nueve' puro, y deberá ser Jeremy, cuya posición natural es la de mediapunta, quien asuma la función. Con estas circunstancias, y siempre mirando de reojo lo que ocurra en San Sebastián con Jon Karrikaburu, el fichaje de otro delantero no es la gran prioridad, pero tampoco descartable.