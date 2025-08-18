El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Con trabajo por hacer

Las buenas sensaciones por la victoria ante el Castellón no ocultan que el Racing todavía debe terminar de configurar su plantilla, como reconoció al final del encuentro su propio entrenador

Aser Falagán

Santander

Lunes, 18 de agosto 2025, 08:54

El Racing ha abierto con muy buen pie una temporada en la que, a falta de dos semanas exactas para el cierre del mercado estival, ... aún debe terminar de configurar su plantilla. Nueve bajas y cuatro altas –contando al reincorporado Yeray– dejan un grupo muy exiguo, con 19 fichas profesionales a las que hay que sumar a Jeremy, ya en dinámica del primer equipo la temporada pasada, y Salinas, que aunque también con ficha del RayoCantabria fue titular el sábado por delante de Saúl y Mario y ofreció además un buen rendimiento. Pero el nuevo director deportivo,Chema Aragón, tiene aún trabajo por delante para terminar de configurar una plantilla que el propio entrenador reconoce que es corta. No se trata además de una valoración subjetiva, puesto que se basa en lo cuantitativo y no en lo cualitativo: el Racing tiene seis fichas profesionales libres antes de alcanzar el tope de 25 y algunas demarcaciones están escasas de efectivos. La buenas noticias son que esta circunstancia abre puertas a los canteranos y que aun así los verdiblancos consiguieron una quizá no lucida, pero sí solvente victoria en la jornada inaugural ante el Castellón, pero el Racing necesita aún refuerzos.

