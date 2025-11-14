El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Sergio Martínez, junto a Manolo Higuera, con la camiseta para anunciar su renovación. RRC
Racing

Sergio Martínez, renovado hasta 2029

El canterano, de apenas 18 años, ya ha jugado seis partidos de Liga y el de Copa con el primer equipo esta temporada

Marco G. Vidart

Santander

Viernes, 14 de noviembre 2025, 11:25

Comenta

Sergio Martínez será racinguista al menos hasta el año 2029. El club ha anunciado la renovación del canterano, de apenas 18 años, y que ya ha jugado en esta campaña seis partidos en Segunda División, más el de Copa del Rey ante la SD Logroñés.

Sergio Martínez (Laredo, 15 de mayo de 2007) llegó al Racing en categoría alevín procedente del Laredo, y ya ha sido internacional sub-19 en tres ocasiones, vistiendo la camiseta de España en los partidos ante Países Bajos, Inglaterra y Ucrania. Aunque tiene ficha del filial y ha jugado un partido en esta campaña con el Rayo Cantabria, el centrocampista está integrado en la dinámica de la primera plantilla verdiblanca.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Segundo atraco con arma de fuego en Torrelavega en apenas 24 horas
  2. 2 Unos exquisitos buñuelos de calabaza, típicos de estas fechas
  3. 3

    El profesor investigado por contactar con menores les ofrecía «cien euros por liarnos»
  4. 4 Boluda nombra al cántabro Daniel Berasategui director corporativo para la Zona Norte
  5. 5

    Torrelavega da una nueva vida a los locales que dejó Inditex en el centro
  6. 6

    Gobierno y Ayuntamiento inyectan un millón al Casino, cinco veces más de lo que genera al año
  7. 7 Un tío de Luis Rubiales intenta agredirle tirándole huevos en la presentación de su libro
  8. 8

    Los técnicos superiores sanitarios mantienen sus protestas: «Sanidad no nos valora, Educación nos ignora»
  9. 9

    Cuarto caso de gripe aviar en Cantabria
  10. 10

    Buruaga: «Por fin llegan las máquinas a La Engaña»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Sergio Martínez, renovado hasta 2029

Sergio Martínez, renovado hasta 2029