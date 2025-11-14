Sergio Martínez, renovado hasta 2029

Marco G. Vidart Santander Viernes, 14 de noviembre 2025, 11:25 Comenta Compartir

Sergio Martínez será racinguista al menos hasta el año 2029. El club ha anunciado la renovación del canterano, de apenas 18 años, y que ya ha jugado en esta campaña seis partidos en Segunda División, más el de Copa del Rey ante la SD Logroñés.

Sergio Martínez (Laredo, 15 de mayo de 2007) llegó al Racing en categoría alevín procedente del Laredo, y ya ha sido internacional sub-19 en tres ocasiones, vistiendo la camiseta de España en los partidos ante Países Bajos, Inglaterra y Ucrania. Aunque tiene ficha del filial y ha jugado un partido en esta campaña con el Rayo Cantabria, el centrocampista está integrado en la dinámica de la primera plantilla verdiblanca.