César Caneda posa en su gimnasio de Vitoria. DM

César Caneda

Exjugador del Racing, Mirandés y SD Logroñés
«Me siento privilegiado de haber jugado en ambos equipos»

Muy «desconectado» del fútbol tras su retirada, sigue aun así los resultados de sus antiguos clubes. Dos de ellos se enfrentan en tres días al Racing

Aser Falagán

Aser Falagán

Santander

Sábado, 25 de octubre 2025, 02:00

Comenta

César Caneda (Vitoria, 1978) nunca jugó en el Alavés, pero a lo largo de su larguísima trayectoria de más de veinte años tampoco perdió nunca ... de vista su ciudad natal. La misma que acoge hoy un duelo entre dos de sus exequipos, Racing y Mirandés. Llega solo tres días antes de que los de José Alberto se midan en Copa a la SD Logroñés, el club en el que se retiró del fútbol a los 42 años.

