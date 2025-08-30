«Solo pensamos en construir, sin mirar atrás»

Marcos Menocal Santander Sábado, 30 de agosto 2025, 22:08 Comenta Compartir

«Estamos en la jornada 3, ahora que disfrute la afición y seguro que la gente que lo haya visto se lo habrá pasado bien viendo un equipo reconocible, con una identidad y no miramos atrás, miramos a la jornada 4, ante el Almería» .De esta manera solventó José Alberto la euforia, si es que alguien se encuentra en ese estado, después de ganar los tres partidos jugados hasta ahora en esta Liga. «Pequeños pasos y construyendo un equipo mejor; más sólido, compacto, más impredecible... Y en eso estamos, mejorando», añadió el entrenador. Con un tono muy directo, muy sosegado y hasta sorprendentemente más serio que otras veces. No enfadado, solo faltaba, pero sí como con ganas de transmitir que esto no ha hecho más que empezar.

«Hemos entrado muy bien al partido hasta el 2 a 0, que ha hecho que nos relajásemos un poco y hemos sufrido hasta el descanso», reconoció. Quizás eso fue lo que le dejó descontento, puestos a imaginar tras su semblante, aunque admitió que después «el equipo supo corregir la intensidad, aunque haya que ser más consistente cuando el rival te puede superar». José Alberto le hizo un guiño a la gente de refresco «ya que los del banquillo supieron aportar y fueron importantes para recuperar». Y señaló algo que hasta el momento no lo había hecho:«Supimos jugar la segunda parte con un jugador más. Contento».

Llegaron los nombres propios del día, y el míster se paró en Peio Canales, del que dijo que «es muy bueno tanto técnica como físicamente y nos dará mucho de 8 como de 10» .Destacó la polivalencia del joven futbolista vasco, que estuvo acertado y también la facilidad que existe en adaptar a los nuevos en la órbita racinguista. «Llegar a este equipo es muy sencillo y los compañeros se lo hacen más fácil. Se ve desde el día 1. Y nos enorgullece», explicó el técnico.

Restó importancia al susto que llegó con la entrada a destiempo de Aunar a Andrés Martín, que le supuso la roja al jugador del Ceuta y que podría haberle dejado fuera de combate al sevillano. «Está bien, son lances del juego y al final son dos entradas temerarias que acaban en amarilla y una roja. Hay que saber encajarlas, forman parte del juego», añadió sin decir más. Pudo ser peligroso.

José Alberto sí que señaló que a pesar de que el equipo «ha llegado peor que otras temporadas a este inicio, con el paso de las jornadas se encuentra bien». Eso es bueno y el míster se encuentra satisfecho del progreso. Y destacó el trabajo de ayer «con balón y el hacer correr mucho al rival», como dos de los argumentos que trajo el partido. Sin embargo, no quiso sacar pecho del todo porque «no hay que olvidarse de que ellos, con un jugador menos se limitan, ya hemos visto lo difícil que es en esta categoría jugar así». Sin grandes alardes, el entrenador volvió a repetir que estaba «contento con el partido y con el estado físico de los jugadores».

Y llegó el turno del mercado de fichajes, que acaba el lunes y que todo el mundo mira con deseo. Sobre una posible salida de Andrés Martín vía 'clausulazo', José Alberto dijo que no es cosa suya. «Me ocupa preparar el partido y no eso. Andrés es un jugador muy importante para nosotros y queremos que se quede aquí». Así lo finiquitó. Quedó claro.

El año pasado, el exceso de carga emocional pudo pasar factura a los jugadores y no el aspecto físico y José Alberto dio una respuesta que convendrá tener presente más adelante. «¿Que alguien me explique lo del Mirandés? Lo que consiguió sin rotaciones y con jugadores jugando más de 4.000 minutos». Fue más allá:«Esto es fútbol y el fútbol te pone en tu sitio y lo mas importante es la cabeza y lo mental». Casi nada. José Alberto dijo que el descanso y la dosificación este año la iba a hacer de otra manera. Ya se verá.

La última pregunta fue relacionada con las posibles salidas que podrían llegar; una, la de Jeremy, que marcó en El Sardinero; y otra, la de Michelin, que no entró en la lista, pero que el entrenador quiso explicar para que nadie se pueda imaginar algo que no hay. «No sé nada de nada. De entradas y salidas. Yo estoy a lo mío». «Michelin, en la ultima sesión, sintió unas malas sensaciones y decidimos intentar tenerlo para Almería». «Estamos intentando mejorar la plantilla, porque hay que mejorarla», concluyó.