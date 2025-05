Casi todo o casi nada en una superjornada

El fútbol es grande. Ni tan siquiera el tan socorrido ChatGPT, que interviene últimamente en todo, habría sido capaz de emparejar a falta de ... cuatro jornadas para el final de la Liga al primero con el segundo y al tercero con el cuarto: Elche-Levante y Racing-Oviedo. Para esto, afortunadamente, no hay inteligencia artificial que se precie. No importan los datos que se aporte a un disco duro, el fútbol va más allá.

Este fin de semana puede ser decisivo -sí, sí, decisivo- para clarificar las dos plazas de ascenso directo a Primera División. Quien salga victorioso de un enfrentamiento tan directo con su rival más inmediato habrá dado el paso más grande de la temporada -salvo sorpresa mayúscula- para lograr el objetivo. Para cuando el Racing salte a El Sardinero para enfrentarse al Oviedo, a quien tan solo le aventaja en un punto, ya conocerá lo que han hecho sus dos enemigos 'por arriba'.

Duelos por todo lo alto Primero contra segundo El Elche (71 puntos) recibe en el Martínez Valero (sábado 18.30 horas) al Levante (67) en un partido en el que están en juego las dos plazas de ascenso directo. En la ida el resultado fue 1-1.

Tercero contra cuarto. El Racing (66) recibe (domingo, 14.00 horas) en El Sardinero al Oviedo (65) en un duelo que podría aupar al ganador al ascenso directo y asegurar el play off, como premio menor. En la ida el resultado fue 1-3.

Elche y Levante se enfrentarán el sábado, en el Martínez Valero (18.30 horas), el campo del líder, por una hegemonía momentánea, pero que puede convertirse en letal. En el partido de ida, jugado en el Ciutat de València, el resultado fue de empate (1-1) por lo que además estará en juego el golaveraje particular entre ambos. Actualmente el Elche encabeza la tabla con 71 puntos, cuatro más que los granotas, por lo que una victoria le dejaría con siete puntos de ventaja con nueve por disputar. Con este escenario, los ilicitanos serían inalcanzables para el Levante salvo que pierdan todo lo que les queda.

Para el Elche sí sería, una vez más, definitivo un triunfo. Ahora bien, si los que salen con los brazos en alto son los segundos de la tabla, además de ponerse a un punto, también el Elche se quedaría al alcance de los que vienen por detrás, que son, precisamente, el Racing y el Oviedo.

Cántabros y asturianos saltarán al 'prao' santanderino el domingo (14.00 horas) con todas las cuentas hechas o ninguna, porque realmente no las necesitan. En el caso de los cántabros, si gana el Elche, los de Eder Sarabia casi serían inalcanzables, pero por contra, al Levante le tendrían a tiro de piedra. Tanto Racing como Oviedo podrían dormir en puestos de ascenso si los granotas no ganan, incluso los racinguistas lograrían ese simbólico regreso a las plazas de ascenso directo si el Levante logra un empate. Es decir, es casi imposible, aunque no se quiera, no sentirse condicionado por el resultado que obtengan el sábado los dos primeros.

Una vez cumplida la suerte de Elche y Levante, llegará el duelo de El Sardinero, al que le antecede una historia de 78 partidos oficiales entre sí. Se han visto las caras en Primera, Segunda, Segunda B, Copa del Rey y en la Copa de la Liga. El balance es muy similar, con 33 victorias asturianas y 29 cántabras. Su relación, por vecindad y trayectoria, hace aún más grande el enfrentamiento, donde se medirán por un ascenso a Primera que tantas veces se disputaron. Precisamente, en el último ascenso a la élite de los racinguistas, en 2002, hasta el último día fueron enemigos. El Racing ocupó una de las tres primeras plazas y el Oviedo fue cuarto, el primero sin el premio gordo. Habían descendido juntos el curso anterior y desde entonces los carbayones luchan por volver a la cima.

En el partido de la primera vuelta fue el Racing quien profanó el Carlos Tartiere al ganar por 1 a 3, un resultado que le da, por el momento, una mínima ventaja. De perder el Levante y ganar el Oviedo, serán los del Principado los que dormirán en puestos de ascenso directo. No será un partido de transistores, porque el fútbol moderno va por otro camino. Pero ojo, porque un empate en los dos duelos por todo lo alto y una victoria del Mirandés, cuarto clasificado, y que juega también el sábado ante el Castellón le daría esa segunda plaza a los burgaleses. ¿Quién da más?