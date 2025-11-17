'Tavo' ve puerta en su estreno con Colombia

Como ya hizo con el Racing, Gustavo Puerta se estrenó con la selección absoluta de colombia haciendo honor a su apellido. Viendo portería. Y no ... tardó mucho. En el tercer minuto del encuentro, el centrocampista verdiblanco remató con tino desde la frontal para adelantar a su equipo frente al combinado de Nueva Zelanda. Los cafeteros se impusieron en la madrugada del domingo a los oceánicos por dos goles a uno en encuentro amistoso disputado en Miami.

«Estoy muy contento de poder marcar en mi debut, en mi primer partido con esta hermosa camisa. Es una felicidad inmensa y una sensación indiscutible cuando marcas en tu debut. Y ahora, a seguir trabajando y seguir mejorando cada día para hacer muchos más», dijo 'Tavo' -como le conocen en la selección- tras el encuentro. En zona mixta, el racinguista explicó que los veteranos del vestuario «me felicitaron. Antes del partido, Luchito -Luis Díaz- me dijo que estuviera tranquilo, que iba a marcar. Gracias a Dios se dio, y estoy muy agradecido también por el apoyo que los referentes me dieron». En cuanto al juego, Puerta afirmó sentirse «muy cómodo moviéndome entre líneas, entre los volantes de Nueva zelanda. Unas veces por fuera y otras por dentro. Eso es lo que me pidió el profe y creo que lo hice de la mejor manera».

Por último, el medio explicó que su familia «ahorita está en España, trasnochando, pero muy felices de verme debutar y marcar este gol. Para ellos fue un orgullo enorme verme en cancha y espero que lo disfruten, así como yo lo estoy disfrutando y poder llevarles mucha alegría más».

Antes, Andreev y Peio Canales fueron titulares con las selecciones sub 21 de Bulgaria y España, respectivamente, y Jeremy tuvo sus primeros diez minutos con la absoluta de Ecuador. Esta semana, tendrán nuevos encuentros.