Gustavo Puerta celebra su tanto con Colombia. @FCFSELECCIONCOL

'Tavo' ve puerta en su estreno con Colombia

El centrocampista verdiblanco anotó el primer tanto cafetero de la victoria por dos goles a uno frente a Nueva Zelanda

Sergio Herrero

Sergio Herrero

Santander

Lunes, 17 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Como ya hizo con el Racing, Gustavo Puerta se estrenó con la selección absoluta de colombia haciendo honor a su apellido. Viendo portería. Y no ... tardó mucho. En el tercer minuto del encuentro, el centrocampista verdiblanco remató con tino desde la frontal para adelantar a su equipo frente al combinado de Nueva Zelanda. Los cafeteros se impusieron en la madrugada del domingo a los oceánicos por dos goles a uno en encuentro amistoso disputado en Miami.

