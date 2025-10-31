El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El tifo en La Gradona. Daniel Pedriza

Tifo con el apoyo habitual al equipo, pero también con mensaje a LaLiga

Aser Falagán

Aser Falagán

Santander

Viernes, 31 de octubre 2025, 22:48

La Gradona ha desplegado este viernes por la noche un nuevo tifo, en esta ocasión acompañado por luces y sonido, en el que la grada de animación enviaba además un mensaje sutil al presidente de LaLiga, Javier Tebas. 'No al fútbol los viernes', era el lema, mientras que los estandartes mostraban la leyenda y en los estandartes pone 'DEP Viajes' 'DEP Tifos'. Todo en referencia a las nuevas imposiciones de la patronal de los clubes para terminar con un cántico ya muy habitual en infinidad de estados españoles: 'Tebas, vete ya'.

Al comenzar la jornada, la Gradona había convocado ya a sus miembros a acudir con camisetas negras al estadio (en otras ocasiones han optado por el verde o el blanco) aprovechando, como explicaban en su convocatoria, la celebración del Samuín.

