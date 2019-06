«Tocan dos meses de ponernos el buzo» para adaptar el estadio, dice Alfredo Pérez tras la visita de LaLiga

Una comitiva de más de diez personas de LaLiga, entre los que se encontraban su director de Relaciones Institucionales, Roberto Bermúdez, y Raúl Ojeda, del departamento de Competiciones; y algunos técnicos de Mediapro, han revisado esta mañana las instalaciones de los Campos de Sport para determinar qué medidas, modificaciones y requerimientos técnicos es necesario llevar a cabo en el estadio para adaptarlo ante la próxima campaña en Segunda División y cumplir con todos los parámetros que exige LaLiga. El césped, la seguridad de las cámaras, e infraestructuras en general, sistemas, iluminación... Son sólo algunos de los aspectos que los representantes de LaLiga ponen en el punto de mira. «Están analizando todas las cosas que en un primer momento tenemos que ponernos a estudiar con ellos», explicaba el presidente del Racing, Alfredo Pérez. El mandatario racinguista señaló que ahora vienen «dos meses de ponerse el buzo y empezar a revolver y a tirar paredes y a organizar cosas». Algunas de estas medidas tienen un plazo de acometida más extenso que otras, ya que Pérez señaló que muchas debían ejecutarse en menos de dos meses, aunque no especificó cuales. «El día 15 de agosto, en menos de dos meses, deben estar».

Por el momento únicamente se ha tratado la parte estructural del estadio. El aspecto económico se abordará el próximo miércoles en Madrid, una fecha que coincide con el parido del Fuenlabrada. «Tenemos una reunión a las 10.00 de la mañana maratoniana en LaLiga para tratar toda la parte económica y del club».

Por su parte, el director de Relaciones Institucionales de LaLiga, Roberto Bermúdez, señaló que «quedan dos meses de trabajo intenso» y que aunque no hay «grandes dificultades», sí que existen «muchas pequeñas cosas que hay que solucionar», aunque es «un campo que está fenomenal». Lo cierto es que en los cuatro años que el Racing ha estado fuera del fútbol profesional han cambiado bastantes cosas, sobre todo en el campo televisivo.

Además del cambio en las gradas de animación donde debe haber asientos, retirar dos filas de localidades situadas en las bocanas, el cambio en la 'U Televisiva' para que toda la zona sea uniforme, homologar publicidades... son algunos de los cambios inmediatos.

El convenio

En cuanto al estado del estadio y las reformas y reparaciones que debe efectuar el Ayuntamiento, las actuaciones ya comenzaron tras la primera inspección de Eurocontrol, y la Casona informó ayer que, al margen de estas actuaciones ya en marcha, todavía está pendiente de una nueva revisión para, a partir del resultado, decidir si son necesarias o no otras adicionales. De hecho, aún no se ha redactado el informe definitivo, que deberán revisar. Será entonces y solo entonces cuando se acometan, si procede, las últimas obras y se aborde una última fase eternamente anunciada y eternamente aplazada, aunque ahora ya de forma oficial y reconocida: la redacción y firma del convenio de uso. Y es que tras muchos vaivenes club y Ayuntamiento han confirmado que hasta que no concluyan todas las actuaciones y el edificio se encuentre en perfectas condiciones de entrega no se abordará la negociación de un convenio, que debe contemplar, esta vez sí, los derechos y obligaciones de cada un de las partes, así como el régimen de explotación y actividad. En este sentido Eurocontrol no ha entregado aún el estudio definitivo, como confirmó ayer el concejal de Deportes, Juan Domínguez, pero sí la evaluación preliminar que determinó esas actuaciones más urgentes que ya se están ejecutando.