La tribuna de gol

Buenas sensaciones por la solvencia y los puntos y todavía trabajo por hacer en un Racing que muestra la misma identidad que el curso pasado.

Resultado sobresaliente

Si te han sometido durante los últimos minutos de la primera parte y bastante tiempo de la segunda y si has cedido innumerables y peligrosos saques de esquina pero aun así goleas 3-1, es un gran resultado. La pegada del Racing con un Villalibre pidiendo sitio, junto a los pases estratosféricos de Iñigo Vicente y la efectividad de Andrés, unidos una vez más a las esenciales paradas de Jokin, son una carta de presentación notable para el primer partido de Liga. No olvido la aportación de los canteranos y de Peio Canales que han sido fundamentales. Un gran resultado para un equipo solvente que mejorará. Seguro. Quizás reforzar la parte creativa con Canales, Sergio y Yeray nos ha dejado entrever que con el balón se defienden mejor los finales agobiantes. Y un último apunte: el VAR, aunque justamente, nos salvó de un final más agónico.

Partido salvado

Confieso que no tener la plantilla completa en el primer partido de Liga me generaba cierta inquietud; me preocupaba el fondo de armario. Para once competitivos, alcanzaba, pero tenía mis dudas sobre las alternativas disponibles en el banquillo. Y así fue. En la primera jugada de peligro, al caldero. El Racing recordó al del año pasado: vertical, pero frágil atrás. Con el partido encarrilado, volvimos a conceder demasiado y tocó sufrir. Ahí JAL movió el banquillo y el equipo mejoró. Sin ser brillante, supo repartir mejor el balón y se equilibró el juego, pero aun así quedaron dudas que todavía se deben resolver. En definitiva, primer partido salvado, con una plantilla todavía por cerrarse lo que no está nada mal. Y, por cierto, ayer jugaron seis cántabros. ¿Estará de vuelta la cantera? Ojalá sea así.

Crecer desde la victoria

Un estadio lleno, una victoria y tres puntos para una puesta de largo, que muchos firmaban (firmábamos), tras un verano que ha resultado extraño. La felicidad y el alivio cubrieron las gradas de los Campos de Sport con los goles de Villalibre y Andrés. Aunque duraron lo justo, ya que los fantasmas de la pasada temporada aparecieron con el gol castellonense y el posterior empate, bien anulado. Queda mucho por corregir y trabajo pendiente, además. Eso sí, los problemas que se deben subsanar son menos problemas cuando ya has sumado tres puntos y, desde la jornada uno, te posicionas en la zona de los llamados a hacer grandes cosas en esta bendita liga de inestabilidad mental. Pulir errores, trabajar y crecer. Pero no se olviden de disfrutar. Al final, este circo, consiste en eso.

Sebastiano y Manolino

Tras el previsible y contundente baño de realidad que nos dio el Mirandés en junio y con la alocada fuga del entonces director deportivo, atropellando muebles, dejando las luces encendidas y la puerta abierta al irse, el seguidor racinguista pudo ver que el tan cacareado proyecto era poco menos que una endeble tela de araña basada en el Media Coach y algunas divertidas ocurrencias de ChatGPT. Así, sin un euro, desde cero, con los aciertos y errores de siempre, se ha conseguido que la visita del Castellón se haya convertido en la primera victoria de la temporada, aunque no de modo brillante. No estamos desnudos. Bueno, desnudos no hemos estado nunca, ya que tenemos tantas equipaciones nuevas como fichajes. Andamos sobrados con las elegantes confecciones de Sebastiano y Manolinho, embajadores del atrevido diseño cántabro argentino. Ojalá que no hagan falta chubasqueros más adelante.