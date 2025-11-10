El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Villalibre conversa con el árbitro. LOF

La tribuna de gol

Así vivieron el partido Juan Calzada, Aitor Alexandre y Bernardo Colsa

DM .

DM .

Santander

Lunes, 10 de noviembre 2025, 07:13

Comenta
Salió cruz

Juan Calzada

Salió cruz

El Racing empezó con un magnífico gol de Asier Villalibre a balón parado y veinte minutos como mínimo, muy buenos, pero se dejó machacar en ... los diez del tramo final de la primera parte, cuando volvieron los problemas defensivos y nos marcaron tres goles casi idénticos. Después ni cuajó un buen partido, ni pudo revertir el resultado, ni marcar contra un rival con un jugador menos mientras los amarillos controlaban la situación. Esta vez los cambios en la alineación, ambos obligados, no salieron bien. Las permutas de posición de Jeremy y de Peio fueron, citando a los clásicos, desnudar un santo para vestir a otro. El centro del campo no funcionó y Jeremy no creó peligro. Cuando eres líder todo es reparable y si empleamos este choque para obtener un aprendizaje, al menos habrá sido útil porque a pesar de no sumar puntos el objetivo sigue intacto.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Fallece el cántabro hospitalizado en Vietnam desde hace dos meses
  2. 2 Un buen plato de garbanzos tiene difícil competidor
  3. 3

    Casa Maestro se asegura una segunda vida
  4. 4

    «El Racing ha desaprovechado la oportunidad de implicar a la ciudadanía y al talento creativo»
  5. 5

    Santa Clotilde asumirá pruebas de los cribados de cáncer de mama y de colon a partir de 2026
  6. 6

    La Iglesia se hace un hueco entre los jóvenes cántabros
  7. 7

    El Puerto prepara su gran salto para 2030 con inversiones por valor de 270 millones
  8. 8

    Lo que parecía y lo que fue
  9. 9

    Sierra del Oso gana la Alquitara de Oro en la Fiesta del Orujo
  10. 10

    Robots de IA para atender a los vecinos de Colindres, Alfoz de Lloredo y Puente Viesgo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes La tribuna de gol

La tribuna de gol