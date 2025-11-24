El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Maguette salta para cabecear el balón junto a Pablo Ramón y varios jugadores del Burgos. Cesar Manso / LOF
Opinión

Tribuna de gol

Así vivieron el partido Juan Calzada, Aitor Alexandre, Borja Cavia y Bernardo Colsa

Lunes, 24 de noviembre 2025, 07:11

Comenta
Calentando el frío

Juan Calzada

Calentando el frío

Serio, intenso, duro, trabajado y a ratos con buen juego, controlando los minutos con marcador a favor, el Racing completó en Burgos un completísimo partido. ... El primer gol aprovechando los córners que saca de banda Puerta permitió que peinara Salinas y Maguette marcara con un certero cabezazo. Y como homenaje a una afición muy numerosa que coloreó de verde El Plantío, otro gol de empuje y lucha de Villalibre redondeó la tarde para llevarnos los tres puntos. Este Racing, no el más vistoso pero sí el más completo de esta temporada, puede optar a todo. Esto es Segunda y ganar en El Plantío es muy complicado. Seguimos en la pomada y con la aportación de Puerta, Canales, Jeremy y Facu por nombrar a los que nos han faltado, somos un equipo muy competitivo. Nadie regala puntos y hay que seguir así.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Adiós a la panderetera Conchi García, maestra y guardiana de la música tradicional cántabra
  2. 2

    Herido grave un hombre de 41 años, vecino de Los Corrales, tras un altercado en la zona de vinos de Torrelavega
  3. 3

    Prohibido conducir sin permiso por las calles peatonales de Torrelavega
  4. 4

    El frío abandona Cantabria, pero llega una borrasca que activa la alerta por viento y oleaje
  5. 5

    Malestar e inquietud entre los opositores de Cantabria afectados por el cambio de Educación
  6. 6

    Estética, barberías, gimnasios y gastronomía, la nueva generación del comercio en Cantabria
  7. 7

    Repsol avanza en las obras para tapar el Canal de Urdón y rehabilitar el paso
  8. 8

    El Ayuntamiento de Santander diseña un plan de acción para «atajar» los diez puntos negros de inundaciones
  9. 9 Ramis afea la conducta de José Alberto y los árbitros
  10. 10

    Cantabria se prepara para la llegada de Verifactu y la facturación electrónica

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Tribuna de gol

Tribuna de gol