Tribuna de gol
Así vivieron el partido Juan Calzada, Aitor Alexandre, Borja Cavia y Bernardo Colsa
Lunes, 24 de noviembre 2025, 07:11
Juan Calzada
Calentando el frío
Serio, intenso, duro, trabajado y a ratos con buen juego, controlando los minutos con marcador a favor, el Racing completó en Burgos un completísimo partido. ... El primer gol aprovechando los córners que saca de banda Puerta permitió que peinara Salinas y Maguette marcara con un certero cabezazo. Y como homenaje a una afición muy numerosa que coloreó de verde El Plantío, otro gol de empuje y lucha de Villalibre redondeó la tarde para llevarnos los tres puntos. Este Racing, no el más vistoso pero sí el más completo de esta temporada, puede optar a todo. Esto es Segunda y ganar en El Plantío es muy complicado. Seguimos en la pomada y con la aportación de Puerta, Canales, Jeremy y Facu por nombrar a los que nos han faltado, somos un equipo muy competitivo. Nadie regala puntos y hay que seguir así.
Aitor Alexandre
La tiranía cántabra
La historia es cíclica y ayer se volvió a demostrar. El Racing honró a los antiguos cántabros, aquellos que, hace 2.000 años, ya saqueaban las tierras de lo que hoy se conoce como Castilla. Los cántabros manejaron el partido a su antojo y si con el primer gol noquearon a los de Luis Miguel Ramis, con el segundo dejaron KO a los burgaleses. Eso es lo mejor que podemos decir del partido de ayer: que vimos a un Racing serio, dominador de la situación y sin conceder un respiro a su rival. En lo individual tengo que mencionar a Gustavo Puerta. Lo del mediocentro colombiano sí que es café para los muy cafeteros. Lo más importante es que, teniendo unas individualidades bestiales, lo coral manda. Ahora dos premisas: regularidad y refrendar estas sensaciones.
Bernardo Colsa
Un Racing soberbio
Uno estaba mosca tras la imagen gris del partido anterior, pero este Racing tiene una personalidad que despierta, según el momento desesperación o esperanza. Ayer emergió en Burgos con una fortaleza extraordinaria, despejando cualquier duda, para firmar un encuentro soberbio ante los castellanos. Con carácter y oficio, impuso su sello desde el primer duelo, como un equipo que sabe quién es y a dónde quiere llegar. No fue una exquisitez, pero sí una exhibición de autoridad de esas que resuenan en toda la categoría. El desafío ahora es mantener esa identidad y no caer en la sombra de la irregularidad. Si somos capaces de consolidar ese espíritu, el Racing estará en condiciones de competir de tú a tú con los grandes favoritos de la competición. Ayer vimos el camino. A seguir
Borja Cavia
Si no es tan difícil
Ya no digo dejar la portería a cero, pero que el rival también juega, pero, al menos, que parezca que el sistema defensivo existe. Ayer el Racing tuvo despistes; eso puede ocurrir, pero evidenció que la solidez, en este caso defensiva, es el camino más recto al éxito. Por definición y, sobre todo, por pegada, el equipo ocasiones va a tener y goles va a marcar, por lo que hay que convencer al rival desde el inicio de que las verbenas son cosas de verano y que por esta temporada ya se acabaron. Ante el Burgos, un rival complicado, y en un campo muy difícil como es siempre El Plantío, los cántabros demostraron que el fútbol es la más sencilla de las cosas difíciles y que la lógica siempre o casi siempre se impone. La fórmula no es tan difícil: Tú, defiende, que el resto se cae de las botas de los jugones.
