La tribuna de gol

Juan Calzada Tres puntos y portería a cero

Partido fácil, a pesar de que el Eibar empezó bien y tuvo oportunidades. En cuanto hiló sus jugadas nuestro equipo todo cambió, y en una ocasión muy ligada por todos Íñigo Vicente sacó un certero remate que abrió la lata. Después Asier Villalibre volvió a cazar un remate en el primer palo en un córner muy bien colocado. Quedaba claro que la puntería del Racing machacaba a un Eibar demasiado inocente para esta Segunda División. El tercer gol fue un córner casi calcado al del primero, pero el remate letal fue de Javi Castro. El Eibar encajó nada más empezar la segunda parte cerrando las posibilidades de meterse en el choque. Una pillería de Vicente y Sangalli convirtió una falta sin peligro en el gol que cerró el partido. Tres puntos y portería a cero.

Aitor Alexandre Este equipo tiene don

El partido de ayer en El Sardinero se podría denominar como 'otro día en la oficina'. No me malinterpreten, no le quito ni medio gramo de mérito a la victoria de un equipo en crecimiento. De hecho, esto es lo que le pido al Racing de José Alberto: ver un partido de un equipo que, juegue vistoso o no, muestre suficiencia y mando en plaza ante todos los rivales, sea de la parte alta o sea de la zona baja. Lo mejor que se puede decir es que lo de los verdiblancos ante el Eibar no ha sido casualidad, sino una continuación del anterior encuentro en Burgos. En mi pasada columna pedía constancia y regularidad en la idea de juego mostrada sobre el terreno de juego y ayer la vi. Continuemos por esta senda. La senda de un equipo campeón.

Bernardo Colsa El gran mérito de ganar

Ganar nunca es sencillo y golear menos, así que el mérito del equipo es enorme y merece destacarse sin reservas. En una tarde fría que parecía anodina, el Racing mostró una autoridad firme y una solidez admirable para mantener el ritmo que marca la tabla. El partido tuvo poca historia; lo volvió a desatascar el Trasgu de Derio, protagonista habitual por derecho propio que luego se salió dando asistencias. Pero ayer, en una victoria cómoda que merece poco análisis más, me quiero detener en dos jugadores. Asier, el Bisonte de Gernika, goleador, compañero y delantero soberbio. Y el donostiarra Sangalli, al que pronto apodaremos como merece, que mostró un nivel extraordinario, propio de una trayectoria impecable. Una suerte tenerlos. A seguir.

Adrián Lacuesta Un Racing ganador

El Racing de ayer se define en cuatro palabras: actitud, ganas, hambre y equipo. Un conjunto que siempre quiere más, que obedece con convicción a su líder y que, lejos de temblar ante la presión de los momentos clave, la convierte en combustible para seguir enganchado a la cima, donde cada punto es imprescindible. Cosa que, si se echa la vista atrás, antes era todo lo contrario. Este carácter competitivo se refleja en los detalles: segundo partido consecutivo sin encajar, una solidez defensiva que comienza a ser sello propio y una fiabilidad a balón parado que transmite seguridad cuando nunca ha sido así. El equipo ya no solo compite; contagia. Y eso, en una temporada tan exigente, es lo que distingue a un equipo ganador.

