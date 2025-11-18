Vencer en El Plantío, un desafío para los verdiblancos

El Plantío no es una plaza fácil. Y si no que se lo digan al Racing, que en su última etapa en Segunda División todavía ... no sabe lo que es ganar en casa del Burgos. No lo consiguió en la 22-23, ni en la 23-24 ni tampoco la temporada pasada. Y curiosamente en los tres encuentros se dio el mismo resultado, 2-1.Pero las estadísticas están para romperlas y los de José Alberto tienen una nueva oportunidad de hacerlo el domingo (18.30 horas), cuando visiten a los de Ramis. La Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte declaró el encuentro «de alto riesgo», y lo cierto es que no solo lo será desde el punto de vista logístico y de seguridad. Para el Racing ganar es casi una obligación, porque los castellanos están a un solo punto de los cántabros. El Burgos es cuarto con 25 puntos, pero si la próxima jornada suma de tres, empezaría a ver al Racing por el retrovisor. Y además está en racha. Lleva las últimas cinco jornadas sin perder.

Históricamente El Plantío es un campo que no se le da bien al Racing. Los montañeses solo han salido victoriosos de ese estadio en seis ocasiones, y una de ellas ni siquiera se jugó contra el Burgos sino frente al Sestao. La última vez que los verdiblancos ganaron un encuentro al Burgos en Segunda División en ese escenario corría la temporada 89-90 y el Racing logró llevarse un botín de tres puntos gracias a los goles de Pedraza, a los seis minutos de partido y Marcelino García Toral, que remató la faena en el 72.

En los últimos tres cursos el Racing ha caído enel estadio burgalés con idéntico resultado, 2-1

Hubo dos victorias más en Segunda. Una en la temporada 64-75, con un solitario tanto de Aitor Aguirre, y otra en la 56-57 también por la mínima con un gol de Lolo Gómez.

Para encontrar los triunfos más recientes hay que dejar el fútbol profesional y voltear la mirada a la extinta Segunda B. AbdónPrats, con Ángel Viadero en el banquillo, fue en la temporada 2016-17 el verdugo de los castellanos, que por entonces entrenaba Mandiola. El año anterior, en la 15-16, el argentino Pumpido anotó el único gol del partido y el Racing se trajo los tres puntos a Santander.

A pesar del elevado precio de las entradas y también del frío, el domingo el Racing no estará solo. El club había recibido a última hora de la tarde de ayer 808 solicitudes para hacerse con las 1.005 entradas que el Burgos envió a Santander para la afición verdiblanca. Y en las taquillas de El Sardinero se habían vendido 66 de las 288 disponibles.