José Alberto consuela a Íñigo Vicente en El Plantío tras la derrota ante el Burgos en la 23-24. Alberto Aja

Vencer en El Plantío, un desafío para los verdiblancos

El Racing solo ha ganado en casa del Burgos en seis ocasiones. La última vez que lo hizo en Segunda División fue en la 89-90

Leila Bensghaiyar

Leila Bensghaiyar

Santander

Martes, 18 de noviembre 2025, 07:29

El Plantío no es una plaza fácil. Y si no que se lo digan al Racing, que en su última etapa en Segunda División todavía ... no sabe lo que es ganar en casa del Burgos. No lo consiguió en la 22-23, ni en la 23-24 ni tampoco la temporada pasada. Y curiosamente en los tres encuentros se dio el mismo resultado, 2-1.Pero las estadísticas están para romperlas y los de José Alberto tienen una nueva oportunidad de hacerlo el domingo (18.30 horas), cuando visiten a los de Ramis. La Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte declaró el encuentro «de alto riesgo», y lo cierto es que no solo lo será desde el punto de vista logístico y de seguridad. Para el Racing ganar es casi una obligación, porque los castellanos están a un solo punto de los cántabros. El Burgos es cuarto con 25 puntos, pero si la próxima jornada suma de tres, empezaría a ver al Racing por el retrovisor. Y además está en racha. Lleva las últimas cinco jornadas sin perder.

