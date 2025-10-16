El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Pol Moreno y Mantilla, con Quiles, en 2021. Daniel Pedriza

Otra vez en la pomada

Como en la 2021-22. Racing y Deportivo vuelven a estar en la pelea por el ascenso, como en Primera RFEF

Sergio Herrero

Sergio Herrero

Santander

Jueves, 16 de octubre 2025, 02:00

El Cádiz -apoyado por Sporting y Málaga, respectivamente- le ha bajado los humos a Racing y Deportivo, que se han caído, al menos momentáneamente, del ... pedestal. Pero el equipo cántabro vuelve a pelear por el ascenso esta temporada y en la pomada se ha metido el cuadro gallego, después de estabilizarse de nuevo en el fútbol profesional. Santanderinos y coruñeses pelean de nuevo por lo más grande. Como ya hicieron en la temporada 2021-22. En aquella ocasión, el Racing ganó la batalla. El domingo se ven las caras en El Sardinero.

