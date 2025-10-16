Otra vez en la pomada

El Cádiz -apoyado por Sporting y Málaga, respectivamente- le ha bajado los humos a Racing y Deportivo, que se han caído, al menos momentáneamente, del ... pedestal. Pero el equipo cántabro vuelve a pelear por el ascenso esta temporada y en la pomada se ha metido el cuadro gallego, después de estabilizarse de nuevo en el fútbol profesional. Santanderinos y coruñeses pelean de nuevo por lo más grande. Como ya hicieron en la temporada 2021-22. En aquella ocasión, el Racing ganó la batalla. El domingo se ven las caras en El Sardinero.

Es la segunda campaña que los de José Alberto aspiran de verdad al ascenso -porque la anterior, casi entran en el play off de incógnito-. Un tiempo en el que el Deportivo tuvo que salir del averno de la Primera RFEF para echar raíces de nuevo en Segunda. Tras una temporada de transición y poso, el proyecto blanquiazul ha crecido exponencialmente. Rechazar ofertas de hasta treinta millones de euros por Yeremay es toda una declaración de intenciones. Y las ambiciones son máximas en los Campos de Sport y en Riazor.

Ambos llegan empatados a 16 puntos, tras nueve jornadas, aunque las sensaciones son distintas. Los gallegos, segundos. Los cántabros, terceros. Ambos, a dos puntos del líder, que jugará el lunes ante el Burgos. Por lo que, si alguien gana en los Campos de Sport, saldrá en cabeza de la tabla. Pero, a diferencia de en la 2021-22, Racing y Deportivo no están solos esta vez en la lucha por el ascenso.

En aquella ocasión, en la primera temporada de la Primera RFEF como tercera categoría del fútbol nacional, sólo había una plaza de ascenso directo y cuatro para el play off. Ambos habían descendido en 2020, en la campaña de la pandemia. Aquella en la que el Racing se arrastró por Segunda División y los gallegos cayeron en la última jornada, con polémica por los contagios de covid en el Fuenlabrada que sacaron el choque del horario unificado. Tras el curso de reestructuración del fútbol español, se volverían a encontrar en el renovado tercer escalón. Grupo 1. El Deportivo, por presupuesto, era el gran favorito. Y así lo fue demostrando a lo largo de la primera vuelta, que dominó con mano de hierro ante un Racing que hasta primeros de diciembre aún generaba alguna duda. Seis puntos de renta llegaron a tener los dirigidos por Borja Jiménez. En la primera vuelta, el duelo entre ambos en El Sardinero se saldó con un tenso empate a cero.

Sin embargo, antes del cambio de año, los de Guillermo Fernandéz Romo, que el cinco de diciembre sufrieron su última derrota, comenzaron a recortar terreno. El Racing debía viajar a Riazor, pero el club cántabro logró el aplazamiento del choque por los positivos de covid de Íñigo Sainz-Maza y Patrick Soko. El guion fue perfecto. Cuando se recuperó el encuentro, el camerunés asistió al capitán, que anotó el tanto de la victoria en feudo gallego. Un triunfo que le dio el sorpaso a los verdiblancos, quienes ya no volverían a bajarse de la primera plaza.

A partir de ahí, el Racing fue un auténtico rodillo que llegó a disponer de trece puntos de renta sobre su perseguidor y que selló el título y el ascenso directo a Segunda División a falta de cinco jornadas. Los de Romo no volvieron a perder hasta que ya no se jugaban nada.

Al Deportivo le tocó buscar el ascenso por la vía dolorosa del play off. Y, pese a que Galicia echó el resto para acoger la fase decisiva de la competición, los de Borja Jiménez, en su propia casa, fracasaron. Ya saben ustedes lo difícil que es salir de ahí abajo. A los coruñeses les costó dos temporadas más.

El curso pasado, ya con el Deportivo en Segunda División, los gallegos bastante tenían con afianzarse en el fútbol profesional y no sufrir el efecto rebote, como bien sabe el Racing que sucede. Por eso, cántabros y gallegos vivieron en dos puntos bastante diferentes de la competición. En Riazor, los verdiblancos vencieron por 1-2. Y en los Campos de Sport, el equipo verdiblanco se impuso también, por 2-1. Los de José Alberto se metieron en play off -el desenlace ya lo conocen-. Los gallegos, decimoquintos, lograron la permanencia, con ocho puntos de renta sobre el descenso. Pero esta temporada, ambos se encuentra de nuevo en la pomada.