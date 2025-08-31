ç
Santander
Domingo, 31 de agosto 2025, 11:31
El 4-1 ante el Ceuta ha convertido al Racing en líder de Segunda División después de tres jornadas independientemente de lo que ocurra en ... los partidos que este domingo y lunes restan para que se complete la tercera.
💚 ¡Buenos días, racinguistas!— Real Racing Club (@realracingclub) August 31, 2025
🙌🏼 ¿Cómo habéis dormido? Algunos seguimos aún en este momento
🏟️ Por más veces que se repita, es asombroso vivir esto cada partido en El Sardinero
🤍 Disfrutad el domingo pic.twitter.com/v0DvyvEcWM
Cono es habitual, la celebración, en este caso de victoria y liderazgo, estuvo compartida entrte público y futbolistas, con el ya clásico saludo a la Gradona. «¡Buenos días, racinguistas! ¿Cómo habéis dormido? Algunos seguimos aún en este momen️to. Por más veces que se repita, es asombroso vivir esto cada partido en El Sardinero. Disfrutad el domingo», ha publicado el club.
