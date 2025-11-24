El vídeo de la celebración del Racing en Burgos
Santander
Lunes, 24 de noviembre 2025, 09:47
Su victoria a domicilio en El Plantío propició una nueva celebración de los futbolistas del Racing, como es habitual, con los cerca de 800 aficionados ... que, pese a los precios puestos por el Burgos y sin viaje de las peñas como protesta, se desplazaron con el equipo.
💭💚 Una ilusión nos persigue…— Real Racing Club (@realracingclub) November 23, 2025
🌝 Buenas noches, racinguistas pic.twitter.com/EMXhRUjHlE
«¡Buenas noches, racinguistas!», se despedía el club ya en la madrugada del domingo al lunes con su habitual vídeo.
🫂 Gracias por acompañarnos hoy y siempre— Real Racing Club (@realracingclub) November 23, 2025
💚 Buen viaje de vuelta, racinguistas#BurgosCFRacing pic.twitter.com/KfqWBvWvp7
