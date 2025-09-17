Villalibre dice sí a jugar en el Racing en Primera

La decisión de Asier Villalibre por involucrarse en el proyecto del Racing no se limita al acuerdo de cesión del pasado verano. El Búfalo piensa ... en Santander a largo plazo, siempre que el equipo ascienda. Su objetivo es regresar a Primera División en un club en el que sea importante y para ello se fijó en un Racing en alza. Sus caminos estuvieron a punto de encontrarse ya en otras dos ocasiones y a la tercera ha sido la vencida, pero en este caso con un préstamo con vocación de continuidad. Siempre, claro, que el equipo ascienda, porque su cláusula no es demasiado onerosa -aunque ninguna de las partes la hace pública- y muy asumible para un equipo de Primera.

El dato 2028 plazos Hasta esa fecha tiene contrato con el Alavés. En Segunda, el Racing no podría asumirsu sueldo actual. 2026 límites En concreto el 30 de junio, prorrogable si hay play off. Es la fecha en la que expira su cesión como verdiblanco. 100% derechos En caso de que los verdiblancos ejerzan la opción, se harán con los derechos del delantero en su totalidad.

Incluso en Segunda se podrían echar números, pero en este caso dos factores juegan en contra. Por una parte, la lógica aspiración del futbolista de jugar en la máxima categoría. Por otra, su salario. Sin el apoyo de su club de origen, el sueldo del delantero sería poco menos que inalcanzable para los verdiblancos en Segunda División. No solo por la necesidad de cuadrar el balance, sino para no sobrepasar el techo salarial.

El delantero de Gernika fue el gran responsable de que la cláusula que figura en el contrato de préstamo entre el Alavés y el Racing, por la que los cántabros se reservan una opción de compra potestativa, pero no obligatoria al final de temporada, sea asequible, real y, en cualquier caso, al alcance de la economía verdiblanca.

Existe de hecho consenso, o al menos una especie de pacto tácito (nada firmado ni obligación alguna por cualquiera de las partes) de que el futbolista continúe en Santander si finalmente la temporada concluye con ascenso a Primera División. Así lo hablaron Alavés y Racing en unas conversaciones en las que la opinión de Villalibre tuvo un peso fundamental para situar las cantidades incluso, según algunas interpretaciones, algo por debajo del mercado actual.

Claves Preferencia El propio futbolistapresionó al Alavés que,de dejar el club, fuera como cedido al Racing,su destino predilecto

Pacto Se acordó que la cláusulade compra, potestativade los verdiblancos,fuera asumible, máxime en caso de ascenso

Continuidad Existe un pacto tácito, aunque nada firmadoni obligaciones, paraque Villalibre siga en Santander si se asciende

Pasado cercano El futbolista ya estuvo a punto de recalar a préstamo en el Racing años atrás, pero Chuti Molina paralizó el pase

Tanto Racing como Alavés guardan con celo a cuánto asciende la cantidad que debería pagar el club verdiblanco por resolver el contrato del delantero y darle salida para Santander, pero en los Campos de Sport se considera razonable. El entorno del jugador, por respeto a ambos, tampoco desvela el importe, que en ningún caso supera el millón y medio de euros que se pagó por el otro delantero franquicia del equipo, Juan Carlos Arana, tras Andrés el traspaso más caro de la época de Higuera a falta de que se conozca cuál ha sido la inversión efectuada para contratar a Gustavo Puerta.

El proceso por el que el canario terminó como jugador del Racing guarda ciertas similitudes con el del Búfalo, que ha causado furor en este arranque de Liga y que con sus cuatro goles comparte actualmente el título simbólico de Pichichi de la categoría con su compañero Andrés Martín y Zaca, delantero del Dépor.

Villalibre fue parte activa en la operación que por fin cristalizó el pasado mes de agosto y que acabó con sus maletas rumbo a Santander. «Quiero dar un paso adelante en mi carrera», manifestó el futbolista durante su presentación. Sus palabras podían resultar confusas o contradictorias al pasar de un Primera a Segunda, pero el gernikotarra pensaba a largo plazo. Dejaba un club de la máxima categoría para apostar fuerte en uno de Segunda. Desde que el Racing llamó a su puerta, el jugador comunicó a las distintas partes que se buscara la fórmula idónea para cerrar la operación.

Era la tercera ocasión en la que los caminos de Villalibre y el Racing se cruzaban. En la primera fue el delantero, que aspiraba a consolidarse en el primer equipo del Athletic o, en su defecto, buscar minutos en un equipo con mayores aspiraciones que un Racing entonces a caballo entre Segunda B y Segunda. En la segunda, cuando el futbolista estaba de acuerdo, fue el entonces Chuti Molina quien paralizó su pase como revancha por lo ocurrido en el anterior mercado.

Tres años

Al futbolista le quedan tres temporadas de contrato con el Alavés, que serán dos cuando finalice su cesión en Santander. Llegó a Vitoria como en 2024 tras una negociación con el Athletic, que accedió al traspaso a cambio además de un porcentaje en una hipotética venta futura. Nunca se ofrecieron cifras oficiales, pero la operación no se alejó demasiado del millón de euros, según fuentes vitorianas.

Ponía así fin a cuatro años y medio en San Mamés como futbolista del primer equipo y a toda una vida en el Athletic con el paréntesis de las cesiones a Numancia, el Valladolid y Lorca, siempre en Segunda y en su periodo de formación.

Antes ya había jugado en Medizorroza, entonces a préstamo, la segunda vuelta de la temporada 22-23, la del ascenso alavesista. Su concurso fue muy importante y dejó un gran recuerdo. Tanto que cuando en el verano pasado tuvo libertad para buscarse equipo se comprometió con el Glorioso, que había mantenido la categoría.

Sin embargo, la temporada pasada no tuvo apenas protagonismo como blanquiazul: 16 partidos de Liga, solo dos de ellos como titular, y un solitario tanto en competición oficial, con lo que a final de curso se abrió un proceso para buscarle destino en el que las dos partes estaban de acuerdo y que terminó con el Búfalo, esta vez sí, en los Campos de Sport.

Lo hizo con una opción de compra que hace factible una operación en la que en buena lógica el Alavés no querrá perder dinero. Máxime si el rendimiento del vasco se mantiene como durante el primer mes de competición, con lo que terminaría el curso muy revalorizado. En cualquier caso, el Racing es el primero en la lista si quiere hacerse con los servicios del futbolista y está en condiciones de paralizar cualquier otra negociación, puesto que le bastaría con ejercer esa cláusula de compra. Pero la meta a la que ambos, futbolista y club, aspiran, es a seguir juntos, pero en Primera División.