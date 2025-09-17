El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Asier Villalibre celebra un tanto ante el Ceuta. Juanjo Santamaría

Villalibre dice sí a jugar en el Racing en Primera

El Búfalo facilitó su salida cedido al Racing con el objetivo de quedarse en Santander en caso de ascenso. Ninguna de las partes hace pública la opción de compra, pero es muy asumible en Primera

Marcos Menocal

Marcos Menocal

Santander

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 02:00

La decisión de Asier Villalibre por involucrarse en el proyecto del Racing no se limita al acuerdo de cesión del pasado verano. El Búfalo piensa ... en Santander a largo plazo, siempre que el equipo ascienda. Su objetivo es regresar a Primera División en un club en el que sea importante y para ello se fijó en un Racing en alza. Sus caminos estuvieron a punto de encontrarse ya en otras dos ocasiones y a la tercera ha sido la vencida, pero en este caso con un préstamo con vocación de continuidad. Siempre, claro, que el equipo ascienda, porque su cláusula no es demasiado onerosa -aunque ninguna de las partes la hace pública- y muy asumible para un equipo de Primera.

