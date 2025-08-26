El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Asier Villalibre celebra el primer de sus goles en Albacete. LOF

Villalibre recupera el olfato en el Racing

En poco más de dos horas sobre el terreno de juego, el vasco ya ha anotado los mismos goles, tres, que en las dos temporadas anteriores

Sergio Herrero

Sergio Herrero

Santander

Martes, 26 de agosto 2025, 13:55

El búfalo ha recuperado el olfato en el Racing. En poco más de dos horas sobre el terreno de juego, Asier Villalibre ha anotado tres ... tantos. Los mismos, que en las últimas dos temporadas. Vale que estas fueron en Primera División, pero el aroma de ver puerta es especial en cualquier categoría.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El adiós al estadio más antiguo de España
  2. 2

    Cabárceno denunciará a tres turistas por colarse en el recinto de los lobos
  3. 3

    «Santander es mil veces mejor que Mónaco, que Niza, que cualquier sitio. Es maravillosa»
  4. 4

    Roban en la gasolinera de La Encina en Cayón y una vecina persigue en coche a los ladrones
  5. 5

    El senderista fallecido en Tresviso es el empresario cántabro Gerardo Guijarro
  6. 6

    Dimiten la directora y otros nueve integrantes del Coro Ronda Garcilaso
  7. 7 Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años
  8. 8

    Semana Grande en Laredo: hoy, chupinazo y Rosario
  9. 9 Alerta por unas galletas Fontaneda con «partículas metálicas» distribuidas en Cantabria
  10. 10

    Cuando las barbas de Villalibre veas llegar...

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Villalibre recupera el olfato en el Racing

Villalibre recupera el olfato en el Racing