Villalibre recupera el olfato en el Racing

El búfalo ha recuperado el olfato en el Racing. En poco más de dos horas sobre el terreno de juego, Asier Villalibre ha anotado tres ... tantos. Los mismos, que en las últimas dos temporadas. Vale que estas fueron en Primera División, pero el aroma de ver puerta es especial en cualquier categoría.

Los tres máximos goleadores de la Segunda División tras dos jornadas disputadas, vieron puerta el lunes en el Carlos Belmonte. El propio Villalibre, su compañero Andrés Martín y Agus Medina, del Albacete. El delantero vasco anotó por partida doble, y le bastaron cinco minutos para lograr su botín.

El de Gernika ha entrado en el Racing como bisonte en cacharrería. Se lo está llevando todo por delante y, hasta el momento, le bastan cuarenta minutos para hacer gol. Esa es su media.

La temporada pasada, con el Alavés, hizo un gol en 324 minutos. Y la anterior, dos en 503. A 251 por celebración. Por buscar una comparación más fidedigna, en su última temporada en Segunda, Villalibre hizo seis tantos con el Alavés en la 2022-23, en 1.225 minutos. Uno de ellos, el que le dio el ascenso a Primera al cuadro vitoriano. Así que su promedio anotador fue de un tanto cada 204 minutos.

La campaña en la que el nombre de Asier Villalibre empezó a sonar con fuerza, aquella 2018-19 con el Bilbao Athletic en Segunda División B y con Íñigo Vicente de asistente de lujo, el delantero hizo 23 dianas, en 3.234 minutos. Ha sido su mejor frecuencia hasta ahora, con 140 minutos necesitados para marcar. De momento, tiene pinta de que, a poco bien que le vaya esta temporada en el Racing, el vasco va a superar con creces sus registros en el fútbol profesional. Va por buen camino.