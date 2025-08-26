El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Asier Villalibre, junto a sus compañeros, en la celebración del tercer gol. LOF
Racing

Villalibre: «Momentos así hacen que vuelvas a tener confianza en ti mismo»

El Búfalo anotó ayer dos goles ante el Albacete y fue clave para la remontada del Racing en el Carlos Belmonte

Kevin Barquín

Kevin Barquín

Santander

Martes, 26 de agosto 2025, 12:03

El Búfalo de Guernika lleva poco más de dos semanas en Santander y ya se ha convertido en el nuevo talismán del Racing. Tres ... goles en dos partidos y pleno de puntos -seis de seis- para los de José Alberto. Ayer tras la remontada en Albacete, una década después de la última victoria racinguista en el Carlos Belmonte, Villalibre explicaba que viene de «un año duro a nivel personal, mentalmente lo he pasado mal y tener momentos así hace que vuelvas a tener confianza en ti mismo, que vuelvas a coger minutos y poco a poco volver a ser yo, que es lo más necesito».

