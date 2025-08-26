Villalibre: «Momentos así hacen que vuelvas a tener confianza en ti mismo»
El Búfalo anotó ayer dos goles ante el Albacete y fue clave para la remontada del Racing en el Carlos Belmonte
Santander
Martes, 26 de agosto 2025, 12:03
El Búfalo de Guernika lleva poco más de dos semanas en Santander y ya se ha convertido en el nuevo talismán del Racing. Tres ... goles en dos partidos y pleno de puntos -seis de seis- para los de José Alberto. Ayer tras la remontada en Albacete, una década después de la última victoria racinguista en el Carlos Belmonte, Villalibre explicaba que viene de «un año duro a nivel personal, mentalmente lo he pasado mal y tener momentos así hace que vuelvas a tener confianza en ti mismo, que vuelvas a coger minutos y poco a poco volver a ser yo, que es lo más necesito».
El delantero vasco resumía que fue «un partido muy difícil, con mucho calor y en el que no hemos encontrado nuestra mejor versión», pero que el resultado es muy positivo. Del partido del Albacete: «No creo que hayan tenido muchas ocasiones, han sido más 'uys'», puntualizaba. Además, agradecía el desplazamiento de los 400 racinguistas: «Que haya tantos aficionados es un plus que nos va a ayudar siempre».
