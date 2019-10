Las virtudes y los pecados del Racing Luca Zidane está siendo una de las sorpresas gratas de la temporada. Su rendimiento convence por el momento. :: javier cotera Resulta evidente que el equipo, tras once jornadas, ha sido capaz de competir con todos los rivales y también que ha cometido errores imperdonables. Técnicos y jugadores señalan los defectos a mejorar y los detalles que invitan a ser optimistas MARCOS MENOCAL Viernes, 18 octubre 2019, 07:19

1 Existe unanimidad. El Racing no ha ganado a ningún equipo, pero tuvo opciones con todos. «Llega siempre con vida al final de los partidos, aunque luego haya habido desenlaces fatales», admite Santiago Gutiérrez Calle, exentrenador. Coincide plenamente con Jesús Merino, excapitán racinguista: «No se queda descolgado, no va a ser una margarita en manos de nadie y eso en Segunda te da posibilidades de puntuar siempre». Nadie discute que el conjunto verdiblanco haya tenido opciones de todo en casi las once jornadas, incluso ante Girona y Rayo Vallecano, los dos rivales que más fácil le ganaron. «Se le escapó el partido por detalles; ante el Girona mandó una al palo y en Vallecas falló un penalti. Tuvo opciones y eso es mucho en Segunda», remataba Miguel Ángel Portugal, extécnico verdiblanco, en su análisis de hace unos días.

2 Lombardo y Yoda son determinantes. «Son distintos y marcan la diferencia por sus características», asiente Lorenzo Manchado, analista de El Diario y entrenador, pero advierte de que «al jugar a pie cambiado también dejan de ser tan verticales». Cara y cruz. La calidad de ambos futbolistas es una de las virtudes de este Racing, dicho por su entrenador. «Hemos visto que los rivales buscan la ayuda para defenderlos, buscan arropar a sus laterales», explicaba Iván Ania. Hasta el momento, ellos son uno de los argumentos más sólidos en ataque. Innegable.

3 Luca Zidane es una de las sorpresas gratas. Llegó sin el puesto asegurado y se encontró con la lesión de Iván Crespo. Lo aprovechó: «Está demostrando personalidad. Todas las miradas se centran en él, algunos esperan que falle para darle y está respondiendo», reconoce Manchado. Merino, por su parte, añade que «el portero no ha sido muy exigido porque el equipo concede poco, pero es cierto que la portería ha respondido bien». Desde esta semana, la recuperación de Crespo de su grave lesión de tobillo aumenta la competencia bajo palos, algo que beneficiará al equipo.

4 «Jugadores como Barral, David Rodríguez, Figueras o Alexis están muy bien para Segunda», explicaba Jabo Irureta, exentrenador del Racing, que desde la distancia confía en que «esos jugadores tienen que saber estar en los momentos difíciles». En la misma línea se expresa Manchado, para el que «en la plantilla hay centrales y jugadores en el centro del campo que pueden asumir la responsabilidad y cumplir. Hay un bloque que puede y debe funcionar con presión». Bien es cierto que «ha habido errores evitables, pero hay que confiar en que el equipo pueda empezar a ganar partidos en los que no sea excesivamente mejor que el rival. Eso en Segunda marca la diferencia», asiente Merino.

5 «Un equipo se construye por atrás», decía Portugal en su último análisis del Racing. «Hemos visto que uno de los fuertes que ha demostrado en las once jornadas es que no concede apenas ocasiones. Ha tenido mala suerte y esos errores los pagó caros, pero no lo pone fácil», insiste Merino.

6 Probablemente el cambio de chip es lo que más le ha costado al equipo. «La temporada pasada si ocurría un contratiempo lo resolvía más fácil por la categoría, la calidad de los jugadores... En Segunda eso es más complicado», describe Gutiérrez Calle. «Tiene muy claro cuál es el objetivo. Hay que salvarse y no se anda por las ramas ni piensa en ensoñaciones», remata. «Ha sabido entender que si no se puede ganar, empatar, sumar... Siempre es importante cuando buscas las permanencia», añade Manchado.

7 «Es un equipo intenso. Que presiona y que aprieta. Eso cuando sabes que puedes ganar a cualquiera o que te pueden ganar es muy importante. Es la mejor manera de ganar a quien es mejor que tú», explicaban tanto Portugal como Irureta en su informe para El Diario. La intensidad siempre ha sido la prioritaria en los planteamientos de Ania desde que llegó a Santander. Cuando o bien por su culpa o por la de los jugadores no existió, el equipo se ha convertido en vulnerable.

1 «Le falta lo que a cualquier equipo del mundo: el camino hacia el gol», sentencia Gutiérrez Calle. «Hasta su máximo goleador aseguraba hace unos días que no estaba acostumbrado a marcar tantos goles», añade el veterano exentrenador, aludiendo a las palabras de Yoda sobre sus cuatro dianas. Es evidente; sus cuatro delanteros han marcado cuatro tantos entre todos. Claro que hay jugadores que tienen otras virtudes, pero como bien aseguraba Irureta «a un delantero se le exige que tenga gol. Si no lo tiene...». Manchado va más allá en el análisis y reivindica que «no es cosa sólo de los delanteros sino que hombres como Cejudo deben aparecer más. Lo que hizo en Huesca lo tiene que hacer más». El cordobés marcó la diferencia al anotar con clase. El problema del Racing con el gol es ya algo crónico.

2 La gran mayoría de entrenadores lo ve como un problema, aunque con matices. «Pienso que Ania tiene claro su estilo, su premisa inicial o su propuesta, pero la va a cambiar en función de los rivales que tenga delante», adelanta Merino, algo que ha sucedido hasta ahora. Para Gutiérrez Calle, «el equipo sí tiene claro lo que quiere, pero no parece que el entrenador encuentre la manera o el modo de conseguirlo. Hay demasiado espacio entre líneas y el propio técnico lo ha dicho: 'Hay que acabar las jugadas de ataque de la manera que sea'. Y no se está haciendo del todo».

3 «Ha tenido momentos buenos -explicaba Portugal en su análisis-, como el día del Mirandés, pero quizás no los ha sabido aprovechar cuando en otros partidos ha dominado. Eso se paga». El propio Ania entonó el 'mea culpa' en este sentido en varias ocasiones. A su entender, en Segunda sucede muy a menudo que cada equipo tiene su momento durante un tramo concreto del partido y si no se saca beneficio pasa factura. «Ante Las Palmas se empató a última hora y le salió bien, pero ha habido demasiadas veces en las que no supo tapar el momento bueno del rival», añade Gutiérrez Calle.

4 «Perder tantos puntos en los últimos minutos no debe ser lo habitual», explican a la vez Irureta, Portugal y el propio Gutiérrez Calle. «Ha habido situaciones al finalizar los partidos que no se han sabido gestionar bien; quizás al principio esa intención de ganar le salió cara. El no conformarse con sumar en una competición tan larga como es esta categoría es de agradecer, pero a lo mejor en el inicio de Liga le supuso puntos. Creo que eso ha cambiado», añade Manchado. La derrota ante el Málaga o el Cádiz, así como el empate frente al Almería pueden haberle hecho reaccionar al cuerpo técnico.

5 En el pecado va la penitencia. Esta frase que pertenece al imaginario popular le encaja al Racing, en general, y a sus bandas, en particular. Si los entrenadores, futbolistas y aficionados coinciden en que dos de sus hombres más determinantes son los que habitualmente juegan por ellas, Lombardo y Yoda, también en que sus características hipotecan al colectivo. «No son verticales, siempre recortan para dentro y se necesita que lo hagan para fuera como ocurrió en Huesca y acabó en gol. Se echa de menos a un Nico Hidalgo como el del año pasado para que el rival corra hacia atrás. Para sorprender. En Huesca salió bien la única vez que se hizo», describe Manchado.

6 «Más allá de sistemas 4-4-2 o 4-2-3-1... Lo que le ocurre al Racing es que tiene unos jugadores con unas características concretas que hacen que el entrenador deba adaptarse para sacarles lo mejor. Sobre todo los hombres de banda», señala Gutiérrez Calle. Merino, aún reconociendo que «ha habido muchos cambios», trata de dar una explicación. «Ania lo hace por crearle daño al rival».

7 Seis partido en El Sardinero y tres derrotas hablan por sí solas. «Estoy seguro de que cambiará. No hemos visto la mejor versión del equipo como local», admite Merino. «La salvación pasa por El Sardinero, entre otras cosas, y de momento ha fallado», dice Manchado.