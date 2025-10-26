La ARC aplaza hasta noviembre su posible unificación de grupos

Aser Falagán Santander Domingo, 26 de octubre 2025, 02:00 Comenta Compartir

La reunión de la ARC celebrada ayer en Portugalete, en la que participaron cuatro clubes cántabros, se cerró sin una decisión definitiva sobre el debate abierto para la posible unificación de los dos grupos de la Liga ARC. En una cita en la que este debate era el punto fundamental en el orden del día, las dificultades logísticas y, sobre todo, la incertidumbre sobre el número de barcos que participarán en ARC2 el próximo verano si se mantiene la actual estructura, dificultan enormemente los avances, de modo que los clubes han optado por ganar tiempo y esperar a que dentro de un mes la situación esté más clarificada -aunque tampoco se tendrá un dato definitivo, al cerrarse el plazo de inscripción en el primer trimestre de 2026- para tomar una decisión al respecto.

Lo que ocurra afecta sobre manera a los clubes cántabros, porque en una competición que año a año ve menguar el número de participantes -al echar menos clubes la trainera al agua en las ligas-, hasta cuatro barcos montañeses, en el mejor de los casos, se pueden dar cita en esta competición. Es segura la participación de los recién descendidos Castro y Camargo, como, a menos que surjan problemas de última hora, la de Laredo, que ya militó en la ARC el verano pasado. Además, Santoña trabaja para regresar a la Liga y poco a poco consigue reunir un grupo de remeros cada vez más nutrido.

A cambio, apenas existen clubes vascos que haya confirmado su participación, y al haber aún meses de margen para tomar una decisión definitiva no se puede descartar siquiera que salga algún segundo bote de las traineras de élite o, al contrario, que alguno no se eche al agua.

