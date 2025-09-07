El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Astillero abre el final de su mejor verano

Las azulonas bogan a las once en la primera tanda de la Bandera de La Concha, en la que de nuevo son las únicas representantes cántabras

Aser Falagán

Santander

Domingo, 7 de septiembre 2025, 02:00

La Bandera de La Concha, revoluciona hoy, como siempre ocurre los dos primeros domingos de septiembre, San Sebastián. Y en cierto modo, también Astillero, que ... a pie de costa o por la televisión seguirá las evoluciones de las suyas en la última gran cita del año. Será a las once de la mañana, con Lara Fernández al timón y Raquel Salazar a la proa, Astillero boga por segundo año consecutivo por la Bandera de La Concha. La San José, que abrirá desde la primera tanda la jornada en San Sebastián, es de nuevo la única represente cántabro en la regata más importante del año. Sin presencia en la categoría masculina, las azulonas representan al remo cántabro tras una gran actuación en su debut en la ACT y la experiencia del año pasado, cuando terminaron quintas en una regata nada sencilla de igualar.

