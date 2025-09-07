Astillero abre el final de su mejor verano

La Bandera de La Concha, revoluciona hoy, como siempre ocurre los dos primeros domingos de septiembre, San Sebastián. Y en cierto modo, también Astillero, que ... a pie de costa o por la televisión seguirá las evoluciones de las suyas en la última gran cita del año. Será a las once de la mañana, con Lara Fernández al timón y Raquel Salazar a la proa, Astillero boga por segundo año consecutivo por la Bandera de La Concha. La San José, que abrirá desde la primera tanda la jornada en San Sebastián, es de nuevo la única represente cántabro en la regata más importante del año. Sin presencia en la categoría masculina, las azulonas representan al remo cántabro tras una gran actuación en su debut en la ACT y la experiencia del año pasado, cuando terminaron quintas en una regata nada sencilla de igualar.

El miércoles las astillerenses terminaron sextas en una clasificatoria en la que Orio y Tolosaldea, que marcaron los mejores tiempos, presentaron su candidatura a alternativas a Donostia, clasificada de oficio y gran favorita en una regata que volverá a contar con dos barcos locales en el agua, después de que Donostiarra se ganara también una plaza en la regata previa.

El doble fin de semana de La Concha sirve como punto final para las azulonas, que bogarán de nuevo a bordo de la trainera de Vilaxoan que han utilizado durante toda la temporada y a la que la tripulación está ya adaptada. Lo harán con el quinto puesto del año pasado en el recuerdo y que la sola presencia en el estuario ya significa cumplir objetivos, aunque desde la primera tanda siempre queda ese mínimo resquicio de poder aspirar a alguna pequeña sorpresa.

Las cántabras no tuvieron su mejor día el miércoles pasado, con lo que todavía tienen margen de mejora y capacidad para aspirar incluso a ser las mejores de su manga con el más que complejo reto de conseguir un tiempo que le permita estar dentro de una semana entre las cuatro elegidas de la tanda de honor.

Cuando la semana que viene concluya la Bandera de La Concha con una segunda jornada que, de nuevo a partir de las 11.00 en categoría femenina, decida quién se lleva el trapo, Astillero, quinta en su debut en la ACT, dará por finalizada una temporada histórica. Pero todavía quedan dos jornadas de fiesta para el club y la hinchada astillerense y de extenuante esfuerzo para sus remeras.