Astillero pone proa a la permanencia

Era un fin de semana importante. Muy importante. Porque tras él, solo quedarán dos regatas para el fin de la competición. Astillero lo afrontaba con ... un buen colchón de puntos sobre sus rivales por evitar el playoff de permanencia y a tiro de la quinta plaza. Y las azules han completado un fin de semana espléndido. Si el sábado eran sextas y cogían a Hibaika en la clasificación, en la mañana de este domingo, en la segunda jornada en Zarautz, las cántabras han sido quintas para dejar por detrás a sus tres rivales y también ocupan ya ese puesto en la clasificación general. A falta de solo dos regatas, las del próximo fin de semana, Astillero ha dado un gran paso, quizá definitivo, para lograr la permanencia en su primera temporada en la élite del remo. La victoria fue para las de casi siempre, Donostia Arraun Lagunak, virtualmente ya campeonas de Liga.

Astillero, Hibaika, Hondarribia y Donostiarra remaban en la primera tanda de la segunda jornada de la Bandera de Zarautz. Si el sábado había algo de ola, en la mañana del domingo la mar estaba casi como un plato. Desde el inicio, Hibaika y Astillero pugnaban por la primera plaza, pero pronto las azules cogían la proa de regata. Poco a poco, Astillero ponía agua de por medio. «Equipo, tres segundos mejor que Hibaika y cinco mejor que el resto», decía Paola González, la patrona de las azules. Por la ciaboga, esa diferencia era mayor. Astillero giraba en 5.27, Hibaika en 5.31 y Donostiarra y Hondarribia, en 5.33.

Astillero seguía en cabeza tras la ciaboga. Y Paola González animaba a las suyas ante el acoso de Hibaika, que poco a poco recortaba diferencias. «Chicas, vamos a confiar. Hay que rematar la Liga», decía a las suyas. A 200 metros para el final, Hibaika estaba a un par de segundos. Pero se quedó sin tiempo. Astillero cruzaba primero la meta, con 10.47.66. Hibaika era segunda, con 10.48.72. Donostiarra era tercera, con 10.52.76 y Hondarribia cuarta, con 10.58.14.

Así, Astillero ya es quinta en la tabla, con 45 puntos. Uno más que Hibaika, que es sexta. El puesto de playoff de permanencia es para Donostiarra, séptima con 36, mientras que Hondarribia es octava y última con 33.