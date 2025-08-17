El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Astillero e Hibaika, en la regata de este domingo en Zarautz. EITB
Remo

Astillero pone proa a la permanencia

Las azules son quintas en Zarautz, dejan por detrás a todos sus rivales y ya son quintas en la general

Marco G. Vidart

Santander

Domingo, 17 de agosto 2025, 12:25

Era un fin de semana importante. Muy importante. Porque tras él, solo quedarán dos regatas para el fin de la competición. Astillero lo afrontaba con ... un buen colchón de puntos sobre sus rivales por evitar el playoff de permanencia y a tiro de la quinta plaza. Y las azules han completado un fin de semana espléndido. Si el sábado eran sextas y cogían a Hibaika en la clasificación, en la mañana de este domingo, en la segunda jornada en Zarautz, las cántabras han sido quintas para dejar por detrás a sus tres rivales y también ocupan ya ese puesto en la clasificación general. A falta de solo dos regatas, las del próximo fin de semana, Astillero ha dado un gran paso, quizá definitivo, para lograr la permanencia en su primera temporada en la élite del remo. La victoria fue para las de casi siempre, Donostia Arraun Lagunak, virtualmente ya campeonas de Liga.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Medio millar de personas se concentran contra el parking de autocaravanas de Mataleñas: «Aquí, no»
  2. 2

    El humo de los incendios de León obliga a cerrar el teleférico y a prohibir las rutas en los Picos de Europa
  3. 3 El Gobierno regional prevé iniciar el derribo de la Residencia «en semanas»
  4. 4 San Roque, protagonista
  5. 5 El cupón de verano de la ONCE deja un millón de euros en Santoña y otro millón en Cabezón de la Sal
  6. 6

    Vecinos de la playa de San Vicente piden medidas contra las autocaravanas
  7. 7

    El lobo se ensaña y ataca a las puertas de las tres villas pasiegas
  8. 8

    Los Campos de Sport hacen el agosto
  9. 9 Fin de fiestas en Torrelavega y cierre con Bustamante
  10. 10

    La Marmita de Laredo vuelve al puerto

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Astillero pone proa a la permanencia

Astillero pone proa a la permanencia