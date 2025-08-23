El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Astillero celebra el triunfo en su tanda en Ondárroa y la permanencia en la Liga Euskotren. SDR Astillero
Remo

Astillero se queda en la élite

Las azules ganan su tanda en el último metro en Ondárroa y aseguran la permanencia en la Liga Euskotren

Marco G. Vidart

Santander

Sábado, 23 de agosto 2025, 18:09

Lo tenía todo en la mano y Astillero consiguió el objetivo a lo grande. Ganando su tanda. Si las azules quedaban por delante de Donostiarra ... y Hondarribia no había más cuentas que echar y así ha sucedido. Las cántabras bordaron una primera tanda en Ondárroa, en una regata en la que durante gran parte fueron por detrás de sus rivales, pero en los últimos metros volvieron a demostrar, y ya van varias veces, que tienen un final de lo más poderoso. Astillero rebasó a todos sus rivales para ganar la tanda y asegurar la permanencia. Ahora, queda asegurar el objetivo secundario, pero que hace mucha ilusión. Ser quintas. La regata la ganó Donostia Arraun Lagunak, con lo que se proclamó campeón de la Liga Euskotren.

