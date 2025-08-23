Astillero se queda en la élite

Lo tenía todo en la mano y Astillero consiguió el objetivo a lo grande. Ganando su tanda. Si las azules quedaban por delante de Donostiarra ... y Hondarribia no había más cuentas que echar y así ha sucedido. Las cántabras bordaron una primera tanda en Ondárroa, en una regata en la que durante gran parte fueron por detrás de sus rivales, pero en los últimos metros volvieron a demostrar, y ya van varias veces, que tienen un final de lo más poderoso. Astillero rebasó a todos sus rivales para ganar la tanda y asegurar la permanencia. Ahora, queda asegurar el objetivo secundario, pero que hace mucha ilusión. Ser quintas. La regata la ganó Donostia Arraun Lagunak, con lo que se proclamó campeón de la Liga Euskotren.

Las azules, Hibaika, Hondarribia y Donostiarra se citaban en aguas vizcaínas en la primera tanda, con una mar con poca ola. De inicio, fueron las de Rentería las que cogieron el mando de la prueba. Pero apenas había diferencias, en una de las tandas más igualadas de toda la temporada. Por la ciaboga pasó Hibaika en 5.37, con Hondarribia a un segundo, Astillero a tres y Donostia, al igual que las cántabras.

Hibaika estiraba un poco la renta tras el giro, con las cántabras a cinco segundos. Pero a medio kilómetro de la llegada, las azules aumentaron el ritmo. Lo mismo que Donostiarra y Hondarribia. A 250 metros del final, mandaba Hibaika, igualada con Hondarribia y Astillero y Donostiarra, a un segundo.

Y con los barcos ya enfilando los últimos metros, apareció la proa de la trainera de Astillero. Como ha demostrado en las últimas regatas, con un final digno del mismísimo Usain Bolt. Hibaika pagó el esfuerzo de ser proa de regata y se vino abajo. Por la meta entraban las astillerenses primeras (11.04.00), seguidas de Donostiarra (11.05.12), Hondarribia (11.05.38) e Hibaika (11.06.32). Ya no hay más cuentas que echar y el domingo, en Guetaria, toca disfrutar y pelear por asegurar ese quinto puesto en la primera temporada en la élite. La próxima, la de 2026, será la segunda.