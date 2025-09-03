Astillero remará por el título en La Concha

Marco G. Vidart Santander Miércoles, 3 de septiembre 2025, 18:54 | Actualizado 19:07h. Comenta Compartir

Astillero quería poner la guinda al pastel y lo ha conseguido. Las azules, en su primera temporada en la élite del remo, tras haber conseguido la permanencia en la Liga Euskotren se han clasificado para remar en la Bandera de La Concha. Y lo han hecho tras conseguir la séptima y última plaza en juego en aguas de San Sebastián, con un tiempo de 12.04.30. Eso fue en el agua, porque a la postre, una penalizacion de 10 segundos a Zarautz le dio a las cántabras la sexta posición final.

Las condiciones en San Sebastián no les venían nada bien a las cántabras, con viento y una ola bastante considerable. Por la ciaboga pasaron en 6.33, a cinco segundos del barco que por ahí marcaba el séptimo mejor tiempo, Zarautz (6.28). Pero las azules fueron de menos a más en el largo de vuelta. Su tiempo, 12.04.30. Con eso adelantaban a otra trainera de la Euskotren, Zumaia, que se quedaba fuera con 12.05.90.

En la trainera azul, tras la conclusión, Lara Fernández consultaba el móvil. Faltaba la confirmación. Y cuando llegó, todas las integrantes de esa trainera estallaban de alegría al saber que remarán en la regata más importante del año. Orio, el más rápido en la clasificatoria (11.42.80), Tolosaldea, Donostiarra, Hibaika, Zarautz, Hondarribia y Donostia Arraun Lagunak, la campeona de Liga y clasificada de oficio como mejor trainera de la ciudad, se disputarán en dos jornadas el título más importante. La Olimpiada del remo. Una competición en la que este jueves no habrá traineras cántabras en busca de la clasificación en la competición masculina.