La tripulación de Astillero, en plena boga en aguas gallegas. EITB
Remo

Astillero, séptima en Puebla de Caramiñal

Las azules superan a Hondarribia en una regata en la que vuelve a ganar Donostia Arraun Lagunak

Marco G. Vidart

Santander

Sábado, 9 de agosto 2025, 19:17

Séptimas, al superar a una de las traineras rivales por la permanencia, Hondarribia. Astillero se clasificó en ese puesto en la regata de la Liga Euskotren en Puebla de Caramiñal, en Galicia. Una prueba en la que se impuso el líder, Donostia Arraun Lagunak, que pone proa al título.

En una inusual regata con tres largos y dos ciabogas (lo normal es dos y una), Astillero bogó en la primera serie, con Hibaika, Donostiarra y Hondarribia. Por la primera ciaboga giraron a la par Donostiarra e Hibaika (3.29), con Astillero y Hondarribia también a la par (3.32). En el segundo giro, Donostiarra demostró que su lucha por eludir el último puesto de la Liga está muy viva. Viraron en primera posición (7.10), seguidas de Hibaika (7.13). Astillero lo hacía en la tercera posición (7.18), con apenas un segundo de renta sobre Hondarribia.

El último largo, con las dos primeras plazas ya claras, fue un pulso a más no poder entre las cántabras y las guipuzcoanas. Y las patroneadas esta vez por Paola González se exprimieron al máximo para cruzar la meta con apenas 20 centésimas de ventaja sobre Hondarribia. Astillero hizo 11.04.28 y las guipuzcoanas, 11.04.48.

En la segunda tanda, Donostia Arraun Lagunak mandó de inicio para alzarse al final con el triunfo (10.40.82) y distanciar ya a siete puntos en la general a Orio, que fue tercera.

Mientras, Astillero sigue sexta con 34 puntos, en puesto de permanencia y con cinco puntos de ventaja sobre Hondarribia. El colista y en puesto de descenso sigue siendo Donostiarra, pero ya a un punto del séptimo puesto, el que permite bogar en un playoff de permanencia.

