Astillero, séptima en la segunda jornada de La Concha

Astillero no ha tenido su día en San Sabastián y una sanción de tres segundos le hace terminar séptima en la segunda jornada de la ... Bandera de La Concha con un tiempo global de 11.31.91, a 30.2 segundos de la ganadora, Arrun Lagunak. Las donostiarras hicieron bueno su favoritismo y los diez segundos de renta con los que llegaban de la primera jornada para asegurar el trapo desde la tanda de honor y las azulonas bogaron como se esperaba, pero en una ajustada pugna por la quinta plaza esos tres segundos con los que las castigó el juez por, en su veredicto, invadir la calle cuatro de Hibaika las lastró a la séptima plaza.

Clasificación final de la segunda jornada

1- Arraun Lagunak 11.01.72

2- Tolosaldea 11.09.24 +7.5

3- Orio 11.16.38 +14.6

4- Donostiarra 11.19.35 +17.6

5- Hibaika 11.31.69 +29.9

6- Hondarribia 11.31.71 +30

7- Astillero 11.31.91 +30.2

8- Zumaia 11.33.2 +31.59

Pese a este séptimo puesto (quinto en el agua) de este domingo, Astillero cierra una temporada histórica para su formación femenina, que en los últimos dos años ha protagonizado una extrema progresión que la ha llevado a la élite del banco fijo. De hecho, es la única tripulación cántabra que boga en la ACT y la única que acudió a la clasificatoria de La Concha, donde no solo se clasificó, sino que ha competido entre los equipos de la clase media, esa que está inmediatamente por detrás de los tres barcos dominadores del remo femenino.

Ampliar Astillero, el pasado domingo durante la primera jornada en San Sebastián. Arizmendi

Lo ha conseguido además, con una plantilla fundamentalmente cántabra y, en buena parte, de canteranas, aunque algunas de sus remeras, al margen de los refuerzos gallegos, se han formado en otros clubes montañeses que, con la excepción de Camargo, que ha competido en la Liga ETE marcando otro hito en el remo autonómico, no disponen de palistas suficientes como para formar una tripulación femenina completa con la que echar una trainera al agua.

Las astillerenses han bogado en la mañana de este domingo con Lara Fernández como patrona y Sofía Díez a la proa. Con Patricia Cabera y Carlas Rozadilla como marcas de estibor y babor, respectivamente, y Arancha Echevarrieta y Alba Fernández como cobres, la tripulación la han completado Soraya Redondo, Ane Mendibil, Aída Gutiérrez y Alejandra Lombera por estribor y Laura Martínez, Cristina Tacu, Isabel Carriles y Sonia redondo por babor.