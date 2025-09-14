El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Astillero,en plena boga este domingo. Arizmendi
Remo | Traineras

Astillero, séptima en la segunda jornada de La Concha

Una sanción de tres segundo las lastra pese a su buena boga

Aser Falagán

Aser Falagán

Santander

Domingo, 14 de septiembre 2025, 12:21

Astillero no ha tenido su día en San Sabastián y una sanción de tres segundos le hace terminar séptima en la segunda jornada de la ... Bandera de La Concha con un tiempo global de 11.31.91, a 30.2 segundos de la ganadora, Arrun Lagunak. Las donostiarras hicieron bueno su favoritismo y los diez segundos de renta con los que llegaban de la primera jornada para asegurar el trapo desde la tanda de honor y las azulonas bogaron como se esperaba, pero en una ajustada pugna por la quinta plaza esos tres segundos con los que las castigó el juez por, en su veredicto, invadir la calle cuatro de Hibaika las lastró a la séptima plaza.

