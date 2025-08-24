El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Los remeros de Camargo, exhaustos tras la regata.

Los remeros de Camargo, exhaustos tras la regata. Juanjo Santamaría
Remo

Camargo bogará por la permanencia y Castro desciende

Los camargueses terminaron por delante de los castreños en la última regata de la temporada en la ARC 1 y deshicieron el empate entre ambas traineras

Marco G. Vidart

Santander

Domingo, 24 de agosto 2025, 16:46

El guion había escrito un desenlace de lo más cruel. Y se auguraba emocionante. Así fue. Castro y Camargo se citaban hoy en aguas castreñas ... en la última regata de la temporada de la ARC 1 con el descenso y una plaza en el playoff de permanencia en juego. Porque la otra hipótesis, hacer ambas una regata inmensa y que Hondarribia se hundiese y fuesen los guipuzcoanos los que bajasen, sonaba muy complicado. Así fue. Hondarribia se impuso en la tercera tanda en la Bandera Ciudad de Castro Urdiales y Castro y Camargo se jugaron en un mano a mano quién bajaba y quién disputaba ese playoff. El descenso es para los locales, ya que Camargo, en un gran último largo, amarró la tercera plaza de la serie. Con dejar por detrás a sus paisanos cántabros, bastaba.

