Camargo bogará por la permanencia y Castro desciende

El guion había escrito un desenlace de lo más cruel. Y se auguraba emocionante. Así fue. Castro y Camargo se citaban hoy en aguas castreñas ... en la última regata de la temporada de la ARC 1 con el descenso y una plaza en el playoff de permanencia en juego. Porque la otra hipótesis, hacer ambas una regata inmensa y que Hondarribia se hundiese y fuesen los guipuzcoanos los que bajasen, sonaba muy complicado. Así fue. Hondarribia se impuso en la tercera tanda en la Bandera Ciudad de Castro Urdiales y Castro y Camargo se jugaron en un mano a mano quién bajaba y quién disputaba ese playoff. El descenso es para los locales, ya que Camargo, en un gran último largo, amarró la tercera plaza de la serie. Con dejar por detrás a sus paisanos cántabros, bastaba.

Era un no va más en toda regla. Y de inicio, Deusto-Bilbao y Hondarribia se fueron por delante. Como si quisiesen dejar todo el protagonismo a las dos traineras cántabras. En la primera ciaboga, la constatación de que la cosa no podía estar más igualadas. Castro giraba en 5.41 y Camargo, en 5.42.

Por si eso fuese poca igualda, en el largo de vuelta hacia la salida el cronómetro se ajustaba aún más entre las dos traineras regionales. Tanto que giraban en el mismo tiempo (10.54) entre el griterío de sus respectivas aficiones. En el largo hacia la tercera y última ciaboga, más de lo mismo. Con Hondarribia y Deusto a lo suyo, Castro viraba en 16.50 y Camargo, en 16.51.

El descenso y el playoff se iba a jugar en un solo largo. Pero ya casi desde la salida de la ciaboga, se empezó a ver que Camargo enjugaba la mínima renta castreña y que empezaba a poner agua de por medio. Al igual que ocurrió el sábado en Bilbao, Castro se desfondó y Camargo no paró de ampliar la renta, para cruzar la meta en tercera posición en 21..57, 68, casi trece segundos mejor que Castro (22.10.27). Así, Camargo y Hondarribia bogarán en el playoff por la permanencia con el segundo y el tercer clasificado de la ARC 2, Hibaika y Portugalete.