Camargo, esta mañana de domingo en Castro. Juanjo Santamaría
Remo | Liga ARC

Camargo desciende a ARC2 en aguas de Castro

La Virgen del Carmen conserva aún una opción de repesca en caso de carambola en el play off de la ACT, que se disputará en septiembre

Aser Falagán

Aser Falagán

Santander

Domingo, 31 de agosto 2025, 12:20

Camargo ha certificado este mediodía su descenso a ARC2 en aguas de Castro UIrdiales. Pese a su segunda plaza en la segundo regata del play ... off, solo ha conseguido ser tercera en la clasificación del fin de semana y por lo tanto pierde su plaza en la segunda categoría del Cantábrico.

