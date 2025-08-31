Camargo desciende a ARC2 en aguas de Castro

Camargo ha certificado este mediodía su descenso a ARC2 en aguas de Castro UIrdiales. Pese a su segunda plaza en la segundo regata del play ... off, solo ha conseguido ser tercera en la clasificación del fin de semana y por lo tanto pierde su plaza en la segunda categoría del Cantábrico.

Les queda sin embargo una pequeña opción a los camargueses. Si cuando en septiembre concluyan la ACT y su play off dos equipos vascos consigue plaza en la máxima categoría, la ARC 1 quedará con un barco menos y por lo tanto solo descenderá una trainera (en concreto Castro, que con su última plaza ya certificó su descenso la semana pasada). Solo en este caso Camargo bogaría el verano que viene en la ARC1. De lo contrario, Astillero y Pedreña se quedarán solas como representantes cántabras.

Muy lejos de la ganadora de la mañana, Hondarribia B, pero a la vez con una gran renta sobre Hibaika y Portugalete, la Virgen del Carmen ha experimientado una significativa mejora respecto al sábado que le ha permitido progresar un puesto para completar el play off con cinco puntos, pero no ha sido suficiente para asegurar la permanencia. El lastre del sábado ha sido demasiado y los cachoneros terminan con un puntos menos que Hibaika y a dos de Hondarribia.

La Ama Guadalupekoa dominó en aguas de Brazomar con un tiempo de 22.12.43, 22 segundos y medio mejor que el de la Virgen del Carmen (22.34.96). Por detrás quedaron Hibaika (23.04.82) y la siempre descolgada Portugalete (23.19.82). Estos puestos, unidos a los resultados del sábado, dejan una general encabezada por Hondarribia (segunda en la primera jornafda) con siete puntos, seguida por Hibaika con seis, Camargo con cinco y Portugalete con dos, tras sus sendas últimas plazas.

El descenso se fraguó en la mala jornada del sábado, cuando Hibaika se impuso con un tiempo de 20.45.29 seguida por Hondarribia B (20.49.07). Los camargueses fueron terceros (21.03.60) y Portugalete, cuarta con 21.09.92.