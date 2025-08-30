Camargo no empieza bien el playoff

Los dos primeros puestos de esta eliminatoria son los que dan con seguridad plaza en la próxima temporada en la ARC 1. Y tras la ... primera regata de este playoff, disputada en Portugalete, Camargo está lejos de esas dos primeras plazas. Los cántabros han quedado terceros, a mucha distancia de Hibaika, la ganadora con 20.45.29, y del filial de Hondarribia, segundo con 20.49.07. Los camargueses han sido terceros (21.03.60) y Portugalete cuarta, con 21.09.92.

Las cuatro traineras de este playoff, dos de la ARC 1 -Hondarribia y Camargo- y otras dos de la ARC 2 -Hibaika y Portugalete se citaban en aguas vizcaínas en una regata en formato contrarreloj. Fue Hondarribia la primera en salir, seguida de Hibaika, Camargo y Portugalete. Desde la primera ciaboga, Hibaika empezó a marcar los mejores cronos. Y la muy mala noticia era que Camargo era el peor con diferencia en el primer giro. Sus 4.31 estaban la lejos de los 4.26 de Hondarribia y Portugalete y aún más de los 4.24 de Hibaika.

Con Hibaika y Hondarribia ya destacados, la pelea de los camargueses se centró en Portugalete, y ahí los cántabros empezaron a recortar diferencias. Tres segundos en la segunda ciaboga, uno en la tercera... En el último largo, Camargo no solo enjugó la renta, sino que metió más de seis segundos de diferencia a los anfitriones.

Así, Hibaika suma cuatro puntos, Hondarribia tres, Camargo dos y Portugalete, uno. Todo se decidirá este domingo (11.00 horas) en Castro Urdiales, en otra contrarreloj con el orden de salida según la clasificación a la inversa, con Hibaika saliendo la última. Los camargueses están obligados a brillar mucho para asaltar una de esas dos primeras plazas que garantizan la permanencia en la ARC 1.