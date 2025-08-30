El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Camargo, en plena boga en aguas de Portugalete. Tele 7
Remo

Camargo no empieza bien el playoff

Los cántabros son terceros en la regata de Portugalete, a mucha distancia de Hibaika y Hondarribia

Marco G. Vidart

Santander

Sábado, 30 de agosto 2025, 11:43

Los dos primeros puestos de esta eliminatoria son los que dan con seguridad plaza en la próxima temporada en la ARC 1. Y tras la ... primera regata de este playoff, disputada en Portugalete, Camargo está lejos de esas dos primeras plazas. Los cántabros han quedado terceros, a mucha distancia de Hibaika, la ganadora con 20.45.29, y del filial de Hondarribia, segundo con 20.49.07. Los camargueses han sido terceros (21.03.60) y Portugalete cuarta, con 21.09.92.

