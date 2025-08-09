Castro, la mejor trainera cántabra en Camargo

Marco G. Vidart Santander Sábado, 9 de agosto 2025, 19:31 | Actualizado 19:38h. Comenta Compartir

Castro, en una séptima plaza, fue la mejor trainera cántabra en una de las regatas de la ARC 1 en Cantabria. La edición número 38 de la Bandera Ayuntamiento de Camargo reunía a las doce traineras de la Liga en el tradicional campo de regatas de Punta de Parayas en una prueba en la que se impuso con solvencia el líder de la competición, los vizcaínos de Itsasoko Ama. Tras los castreños se clasificaron Pedreña y Astillero, con los anfitriones de Camargo en la undécima plaza.

Camargo y Castro bogaban en la primera serie. Y desde el inicio, La Marinera era segunda, tras la estela de Deusto-Bilbao. Los vizcaínos giraron primeros en todas las ciabogas para ir ampliando poco a poco la renta sobre los rojillos. Los vizcaínos cruzaban la meta con 20.38 70, seguidos de Castro (20.51.24). Camargo firmaba la tercera plaza de la serie (20.58.04).

En la segunda tanda remaban Pedreña y Astillero, las mejores traineras cántabras clasificadas en esta ARC 1. En esa serie, Zumaia y San Pedro mejoraban los cronos de Castro, pero no así Pedreña (20.52.91) y Astillero (20.55.39), que cerraron la serie.

En la tercera y última tanda en aguas de Punta de Parayas, remaban los cuatro primeros de la ARC 1. Desde el inicio el líder, Itsasoko Ama, empezó a marcar el mejor tiempo. Ya por la primera ciaboga era la referencia (4.35), para terminar con 20.19.92. Zarautz, uno de los botes destacados de la Liga, caía hasta la décima plaza.

Tras la regata en Camargo, Pedreña continúa como la trainera cántabra mejor clasificada -séptima- en esta ARC 1, con 79 puntos, seguida de Astillero con 66. Castreña es undécima, con 41 puntos, mientras que Valle de Camargo es duodécima, con 39.

Por su parte, Laredo ocupó la quinta plaza en la regata de la ARC 2 que se celebró en la localidad vizcaína de Erandio, en una prueba que venció Orio. Los pejinos son quintos en la general, con 18 puntos.

Ciudad de Santander

Las traineras cántabras se citan este domingo (11.30 horas) en la Bandera Ayuntamiento de Santander, en uno de los habituales recorridos en la bahía con salida y meta frente a la grúa de piedra.