David Pérez sustituye a Garru al frente de la San José

Un técnico de la casa, David Pérez 'Cires' (El Astillero, 17 de diciembre de 1989) tomará este invierno el relevo de José Luis Cruces 'Garru' ... al frente de Astillero. Tras una etapa en la que, de la mano de Cruces, la San José ha recuperado una categoría y progresado hasta disputar la hegemonía del remo cántabro a Pedreña, el reparador astillerense deja el cargo por motivos personales y la dificultad de compatibilizar la dirección técnica azulona con sus obligaciones laborales.

David Pérez no solo es un hombre de club. Además, tiene experiencia en el agua no solo en las tostas de Astillero, sino también en Camargo, Pedreña, Castro y Zierbena.

Tiene en su haber varios campeonatos de Cantabria y victorias en ARC1 y ARC2, siempre como remero y procede de las categorías inferiores azulonas, en las que ha ejercido como técnico durante cinco años, desde infantiles a juveniles, con muy buenos resultados y varios palistas que han conseguido ascender al primer equipo.