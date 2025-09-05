El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

La San José, este verano. Juanjo Santamaría
Remo

David Pérez sustituye a Garru al frente de la San José

El remero astillerense, ya técnico de las categorías inferiores, asume el mando de la trainera masculina

Aser Falagán

Aser Falagán

Santander

Viernes, 5 de septiembre 2025, 14:30

Un técnico de la casa, David Pérez 'Cires' (El Astillero, 17 de diciembre de 1989) tomará este invierno el relevo de José Luis Cruces 'Garru' ... al frente de Astillero. Tras una etapa en la que, de la mano de Cruces, la San José ha recuperado una categoría y progresado hasta disputar la hegemonía del remo cántabro a Pedreña, el reparador astillerense deja el cargo por motivos personales y la dificultad de compatibilizar la dirección técnica azulona con sus obligaciones laborales.

