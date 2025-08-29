El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Luismi Villar, con Pedreña. Roberto Ruiz
Remo

Luismi Villar deja Pedreña para regresar a La Marinera

El preparador castreño vuelve a su club para tomar el relevo de José Luis Korta, que ya ha anunciado su retirada del remo

Aser Falagán

Aser Falagán

Santander

Viernes, 29 de agosto 2025, 02:00

Luismi Villar no continuará en Pedreña. El preparador castreño deja el club para regresar a La Marinera y hacerse cargo del nuevo proyecto de ... los rojillos en ARC 2. La nueva directiva de Arrantz Villar y la decisión de José Luis Korta de dejar el remo y, por lo tanto, de entrenar a Castro, ha propiciado el regreso del técnico y remero al club en el que se formó tras su aventura pedreñera, en la que le acompañaron varios compañeros formados también en La Marinera.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Aviso de coche en llamas, ¿otra vez?
  2. 2

    «Entiendo que muchos cántabros consideren el turismo una invasión, pero es muy importante»
  3. 3

    Detienen al investigado por el incendio mortal en Juan de la Cosa, en busca y captura desde enero
  4. 4

    Recorremos la cantera de Roiz: tras seis días de fiesta ilegal, ni rastro de basura
  5. 5

    Sorprenden a un ladrón abusando sexualmente de un poni en Güeñes, Vizcaya
  6. 6

    El origen pasiego de Manuel de la Calva
  7. 7

    A los perros también les gustan las playas
  8. 8

    Educación y la Junta de Personal no llegan a un acuerdo: se mantiene la huelga de profesores
  9. 9

    Pablo Ramón, refuerzo para la defensa del Racing
  10. 10

    El Gobierno asumirá los riesgos del alquiler para movilizar viviendas vacías en Cantabria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Luismi Villar deja Pedreña para regresar a La Marinera

Luismi Villar deja Pedreña para regresar a La Marinera