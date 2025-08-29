Luismi Villar deja Pedreña para regresar a La Marinera

Luismi Villar no continuará en Pedreña. El preparador castreño deja el club para regresar a La Marinera y hacerse cargo del nuevo proyecto de ... los rojillos en ARC 2. La nueva directiva de Arrantz Villar y la decisión de José Luis Korta de dejar el remo y, por lo tanto, de entrenar a Castro, ha propiciado el regreso del técnico y remero al club en el que se formó tras su aventura pedreñera, en la que le acompañaron varios compañeros formados también en La Marinera.

Pedreña ya ha hecho oficial su baja y trabaja durante estas semanas para cerrar al que será su nuevo entrenador, de nuevo en la ARC 1 y de nuevo en una temporada 2026 en la que previsiblemente competirá con Astillero por la hegemonía del remo cántabro.

Mientras, Villar deberá trabajar para conformar un nuevo bloque tras el descenso de este verano. Una pérdida de categoría con la que Castro ya trabajaba a principio de temporada como una posibilidad, dado que los rojillos ascendieron a la ARC por la renuncia de Donostiarra B y habían tenido muchos problemas en invierno para configurar una tripulación lo suficientemente amplia.

De la mano de los dos Villar, Castro afronta así una nueva reconstrucción, de nuevo condicionada por las dificultades económicas, tras certificar su descenso en la última jornada de la ARC2. La última plaza en la que ha terminado la Liga le ha impedido incluso disputar el play off de permanencia. Se quedó sin esa opción en un mano a mano con Camargo, que fue finalmente el barco que eludió el último puesto y buscará este fin de semana la salvación en Portugalete (sábado) y Castro Urdiales (domingo) frente a Hondarribia B, Hibaika y Portugalete.

«Los chavales se han portado, pero nos hemos quedado sin batería, no se les puede pedir más. Estamos donde nos correspondía», reconocía el ya extécnico de La Marinera el pasado fin de semana. Durante los dos años durante los que se ha prolongado su segunda etapa en Castro ha tenido como principal reto conseguir reunir tripulaciones con las que afrontar las muchas regatas del verano, para lo que ha tenido que recurrir especialmente a jóvenes palistas. Tanto el año pasado como el actual, en el que el proyecto estaba encaminado para el Grupo 2 de la ARC, pero en el que los castreños se vieron bogando en la segunda categoría del Cantábrico con la permanencia como único objetivo.