Paladas hacia un éxito de color azul

Las instalaciones de la Sociedad Deportiva de Remo Astillero lucen como un pequeño hangar. Solo que en ellas no hay aviones. Colocadas sobre soportes de ... metal que hacen de estanterías, hay traineras, trainerillas, bateles... Al entrar, si le levanta la vista, también hay unas cuantas banderas. Esas que significan que se ha ganado tal o cual competición. Debería haber otra de esta temporada. No se ha ganado nada, pero a la vez se ha ganado todo. Una que pusiese, con letras bien grandes, 'permanencia'. La trainera femenina de Astillero, en su campaña de estreno en la élite del remo, ha cumplido de sobra con el objetivo que se marcaba a principios de julio, cuando comenzaba la Liga Euskotren en la ría de Bilbao. En Ondárroa, el pasado día 23, no hubo más cuentas que echar. Sobró una regata, la del día siguiente en Guetaria, y además se acabó la temporada en la quinta plaza. Para un recién ascendido, una temporada soberbia.

La satisfacción por el trabajo bien hecho se nota en la sesión de fotos para la visita de El Diario. El ambiente es de lo más distendido. Previa a ella, hay unas cuantas fotos de móvil para presumir del nuevo remolque que tiene el equipo y que estrenarán en la regata más importante del año. El miércoles, reman en la clasificatoria de La Concha. La Olimpiada del remo.

Pero antes toca disfrutar un poco de lo conseguido en la Liga. «El balance es positivo. El objetivo se ha cumplido», relata Sara Vázquez, la entrenadora de las azules y también astillerense. «Ahora, a intentar clasificarnos para La Concha y poner la guinda al pastel». La permanencia lo que hace es dar «tranquilidad» para la temporada que viene. Aunque lograrla ha costado. Mucho. Sobre todo por la igualdad que ha habido en la Liga Euskotren, en la que muchos puestos en muchas regatas se han decidido, literalmente, por centésimas. «Que estuviese tan igualado no nos lo esperábamos nadie. Todo el mundo entrena para dar lo máximo, pero que estuviese tan igualado...».

El objetivo se ha conseguido con una plantilla formada, casi en su totalidad, por cántabras. Tan solo tres integrantes son de fuera, gallegas para más señas. Alba Meis vive en Castro, pero Aranzazu Echevarrieta y Laura Martínez vienen, durante la temporada, «cada fin de semana. En invierno, vienen una vez cada tres semanas», añade Vázquez. El club solo puede ayudar pagando la gasolina a quienes deben venir de fuera. Porque nadie cobra nada en Astillero. «Se reparten los premios que se ganan en las regatas», comenta la entrenadora. Todas, obviamente, compaginan el remo con estudios o con trabajo. El equipo entrena, y mucho. Seis días a la semana, entre las 19.00 y las 21.00 horas, esos horarios de muchos clubes de muchos deportes y que son los que dejan libres esos estudios o trabajos. Aunque el horario flexibiliza entre media hora antes y media hora después.

Estreno en la élite

Algunas de esas integrantes de la plantilla se estrenaban en este 2025 en el barco de las 'mayores'. Y lo han hecho a lo grande. Al 'prao' hecho de agua con las mejores traineras del Cantábrico. Jimena Fernández y Raquel Salazar tienen 18 años. Y Paola González, 17. Las tres son de Astillero y las tres han debutado en la máxima categoría. «Yo, que llevo muchos años en el club, es un honor remar con Astillero en la mejor Liga que hay», resalta Raquel. Jimena coincide con su entrenadora en la igualdad que ha habido. «Es que muchas regatas se han decidido por muy poca diferencia».

Paola ha tenido un cometido especial. Con Lara Fernández, se ha alternado en el puesto de mando de la trainera. El de la patrona. En la retransmisión televisiva ya no se escapa casi ningún detalle y sin quererlo, tiene un papel estelar. Es la encargada no solo de guiar la trainera, sino de dar consignas a sus compañeras y mantenerlas informadas de diferencias. «Estoy conectada con la entrenadora, y ella a su vez con una persona en tierra que le va dando la información». Paola debe también filtrar esos datos, sobre todo sin son desfavorables. «Seleccionamos esa información y sí se oculta algún dato», señala con media sonrisa.

Sara cuenta con la ayuda en la labor técnica de Iván Cobo. Otro astillerense echando horas en su club de remo. Y en su primera campaña en la élite del remo femenino, han echado en falta algo. «Más medios humanos», apuntan ambos. En un deporte en el que no se cobra, la ayuda desinteresada es más que fundamental para que todo sea un poco más fácil. «Para montar carpas, sillas...», añade Iván. Los pocos que echan una mano van cumpliendo años. «Y cuando falten, no viene nadie detrás».

Las fotos con la trainera preceden a otras en el interior de esas instalaciones que piden un poco de cariño en forma de inversión y remodelaciones. Y también a una reunión, en un vestuario en el que a duras penas se cabe, para comunicarles a las chicas una noticia. «Lo dejamos», dicen Sara e Iván. «Llevamos ya tres años. Y creemos que es lo mejor». Cuando termine la temporada con La Concha, quedarán atrás miles de horas compartidas con un equipo con el que, a diferencia de los masculinos, «la gestión de las emociones hay que afrontarla de una manera muy distinta».

Y cuando termine la temporada, habrá que devolver esa trainera prestada por Vilaxoan. Porque las chicas de Astillero siguen sin una trainera propia para competir en la élite del remo. «Vacía, sin nada más, una nueva vale 45.000 euros», dice Sara Vázquez. Pero los próximos técnicos o qué barco se tendrá serán asuntos de la próxima campaña. En los últimos días de curso en este 2025, toca disfrutar de lo conseguido. Del gran anhelo que empezó el 5 de julio con una primera palada en la ría de Bilbao. Ahí Astillero empezó a remar entre las mejores. Y seguirá con ellas en 2026.