El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La plantilla de Astillero, con esa trainera prestada por Vilaxoan con la que han conseguido el quinto puesto en la ACT. Daniel Pedriza
Remo | Gran debut

Paladas hacia un éxito de color azul

Con una plantilla compuesta casi en su totalidad por cántabras y sin una trainera propia, el equipo femenino de Astillero seguirá en la élite del remo la próxima temporada

Marco G. Vidart

Marco G. Vidart

Santander

Lunes, 1 de septiembre 2025, 02:00

Las instalaciones de la Sociedad Deportiva de Remo Astillero lucen como un pequeño hangar. Solo que en ellas no hay aviones. Colocadas sobre soportes de ... metal que hacen de estanterías, hay traineras, trainerillas, bateles... Al entrar, si le levanta la vista, también hay unas cuantas banderas. Esas que significan que se ha ganado tal o cual competición. Debería haber otra de esta temporada. No se ha ganado nada, pero a la vez se ha ganado todo. Una que pusiese, con letras bien grandes, 'permanencia'. La trainera femenina de Astillero, en su campaña de estreno en la élite del remo, ha cumplido de sobra con el objetivo que se marcaba a principios de julio, cuando comenzaba la Liga Euskotren en la ría de Bilbao. En Ondárroa, el pasado día 23, no hubo más cuentas que echar. Sobró una regata, la del día siguiente en Guetaria, y además se acabó la temporada en la quinta plaza. Para un recién ascendido, una temporada soberbia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 «A los turistas les recomendaría Cantabria en general, porque esta tierra no es solo Santander»
  2. 2

    Urbanismo autoriza apartamentos turísticos en suelo rústico como si fueran casas unifamiliares
  3. 3

    Suances, el embalse de Alsa y Santander
  4. 4

    Polémica por las fiestas de quita y pon
  5. 5

    Último día. Cantabria de fiesta para despedir el verano
  6. 6

    Avanza la llegada de la alta velocidad a la capital campurriana
  7. 7

    Probamos el simulador de Peña Cabarga: «Es tan real que da hasta vértigo»
  8. 8

    El nuevo radar de Saltacaballo, a punto de empezar a multar
  9. 9

    El Ministerio apoyará el proyecto de Castro para reabrir el túnel minero que conectaba a Vizcaya
  10. 10

    «Torrelavega sube en población y empleo, y la actividad económica está remontando»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Paladas hacia un éxito de color azul

Paladas hacia un éxito de color azul