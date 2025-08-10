El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

La tripulación de Pedreña, con la Bandera de Santander. Juanjo Santamaría
Remo

Pedreña manda en la Bandera de Santander

Los de Marina de Cudeyo superan con claridad a Astillero para hacerse con su tercer título en las regatas cántabras de la temporada

Marco G. Vidart

Santander

Domingo, 10 de agosto 2025, 13:47

Hasta la mañana de este domingo iban empatados a dos triunfos en las regatas organizadas por la Federación Cántabra. Y Pedreña deshizo esa igualada que ... tenía con Astillero. Los de Marina de Cudeyo se han impuesto en la Bandera de Santander, con un buen margen respecto a los azules. Casi 20 segundos. Camargo fue tercera y Castreña, cuarta.

