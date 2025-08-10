Pedreña manda en la Bandera de Santander

Hasta la mañana de este domingo iban empatados a dos triunfos en las regatas organizadas por la Federación Cántabra. Y Pedreña deshizo esa igualada que ... tenía con Astillero. Los de Marina de Cudeyo se han impuesto en la Bandera de Santander, con un buen margen respecto a los azules. Casi 20 segundos. Camargo fue tercera y Castreña, cuarta.

Siete traineras optaban al título en la regata. Tres de ellas, Portugalete, Laredo y Lutxana, bogaban en la primera tanda, junto a los veteranos de Pontejos que solo hacían la mitad del recorrido. Desde el principio, La Jarrillera de Portugalete, trainera de la ARC 2, no dio opción a sus rivales para terminar con un crono de 22.46.98.

La segunda y última tanda reunía a las cuatro traineras cántabras de la ARC 1. En buena lógica de ahí debía salir el ganador. En una regata de seis largos y cinco ciabogas, por el primer viraje Astillero y Pedreña viraban a la vez (3.14), con Castreña y Camargo ya algo más distanciadas.

Fue en el primer largo de vuelta hacia la zona de salida y meta, situada junto a la Grúa de Piedra, en el que Pedreña cimentó su triunfo. Por la boya los de La Pedreñera giraron en 7.05, ya con ocho segundos de distancia respecto a Astillero (7.13).

Los azules recortaron algo la diferencia en la tercera ciaboga, pero en la cuarta la diferencia ya se fue hasta los 16 segundos. Por ahí pasó Pedreña en 14.40 y Astillero, en 14.56. Por detrás, Camargo había enjugado la diferencia con Castreña y viraba un segundo mejor (15.03 por 15.04). Con Pedreña ya enfilando el largo final, la pelea se centraba en los siguientes puestos. Los pedreñeros ganaban su tanda y la regata con un tiempo de 22.18.78. Astillero amarraba con suficiencia el segundo puesto (22.38.65), mientras que Camargo era tercera (22.43.15). Castreña, que había sido la mejor trainera cántabra en la regata del sábado de la ARC 1 en Camargo, era cuarta (22.45.65).