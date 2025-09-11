Pedreña se pone en manos de Borja Gómez

Pedreña ya tiene sustituto para Luismi Villar. Aunque aún no lo ha hecho oficial, ya ha confirmado que todo un emblema del club como Borja ... Gómez será su técnico en 2026, dando así un nuevo paso en su carrera y asumiendo nuevas responsabilidades en su regreso a la trainera en la que se formó y con la que vivió a la popa de la Marina de Cudeyo, la María y la Seve Ballesteros los mejores momentos de los trasmeranos en la ACT.

Borja Gómez (Pedreña, 29 de agosto de 1984) se formó en las categorías inferiores pedreñeras y pasó por todas las categorías antes de ascender al primer equipo y consolidarse en la popa de la trainera. Tras más de una década en ACT, donde se convirtió en uno de los patrones más importantes de la categoría, se mantuvo fiel a su equipo tras el descenso de 2014, bogando otras dos temporadas en la ARC antes de aceptar una oferta de Zierbena para regresar a la máxima categoría.

Mandó el bote vizcaíno, algunos años con una importante colonia cántabra en sus tostas, durante ocho temporadas hasta que el invierno pasado decidió regresar a casa. Este verano ha vuelto a estar a la popa de Pedreña en una tripulación entonces comandada por Luismi Villar, y con el regreso del castreño a La Marinera, el presidente de Pedreña, Calixto Presmanes, le ha encomendado dirigir el barco no solo al timón, sino como técnico.

Estará apoyado por quien ya se ha convertido en un clásico del cuerpo técnico pedreñero: Alejandro Mantilla (Santander, 15 de abril de 1973), exremero de Ciudad de Santander y durante cuatro cursos, entre 2005 y 2008, palista de Pedreña. A su regreso al equipo no volvió a embarcar, sino que ha participado en el trabajo técnico a las órdenes de varios entrenadores, entre ellos el propio Villar y en la segunda época de Joseba Fernández.

Pedreña ha terminado esta temporada en la séptima plaza del Grupo 1 de la ARC, con 85 puntos, lo que la ha convertido en la mejor trainera cántabra en la competición liguera. Sin embargo, en el Campeonato de Cantabria disputado el 8 de julio en Castro Urdiales, La Pedreñera terminó segunda por detrás de Astillero.

Para la próxima temporada, siempre con la prudencia que recomiendan las fechas, con todo el invierno de preparación por delante y con las tripulaciones aún sin definir completamente, parece que de nuevo vivirá un mano a mano con la San José por la hegemonía del remo montañés.