El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Borja Gómez, ante La Pedreñera. Alberto Aja
Remo

Pedreña se pone en manos de Borja Gómez

El canterano, que ya el invierno pasado regresó al club para volver a llevar el timón de la trainera, sustituye ahora como entrenador a Luismi Villar, que en 2026 se hará cargo de La Marinera

Aser Falagán

Aser Falagán

Santander

Jueves, 11 de septiembre 2025, 02:00

Pedreña ya tiene sustituto para Luismi Villar. Aunque aún no lo ha hecho oficial, ya ha confirmado que todo un emblema del club como Borja ... Gómez será su técnico en 2026, dando así un nuevo paso en su carrera y asumiendo nuevas responsabilidades en su regreso a la trainera en la que se formó y con la que vivió a la popa de la Marina de Cudeyo, la María y la Seve Ballesteros los mejores momentos de los trasmeranos en la ACT.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Piélagos ya tiene contratado el derribo de otras 17 viviendas en Cerrias, en Liencres
  2. 2

    Averiados los cuatro ascensores que unen la calle Castilla con la calle Alta
  3. 3

    Iván celebra su 47 cumpleaños pescando dos doradas de 3,5 kilos cada una
  4. 4 El sorprendente cambio de Jorge Javier Vázquez tras nuevos retoques estéticos
  5. 5

    La «apuesta segura» de Buruaga, en el foco de las críticas
  6. 6

    «Vengo con ganas de volver a sentirme jugador»
  7. 7

    Autransa sustituirá a Diavida en el servicio de ambulancias programado de Cantabria
  8. 8

    Los colegios retoman la normalidad y los institutos se preparan para la huelga
  9. 9

    Cinco conductores dan positivo en cocaína en Santander en la tarde-noche de ayer
  10. 10

    Alsa y Maiz competirán con Autransa por el servicio de ambulancias que dejará Diavida

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Pedreña se pone en manos de Borja Gómez

Pedreña se pone en manos de Borja Gómez