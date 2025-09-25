Santoña trabaja para sacar su trainera al agua en la ARC 2

Aser Falagán Santander Jueves, 25 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

«Estamos intentado reclutar gente para salir, pero a día de hoy no disponemos de la suficiente para competir con garantías. Por eso, seguimos trabajando ... en completar el equipo», explica el entrenador santoñés, Sergio Rozadilla. Entre los veteranos, incluido el propio Rozadilla, y los juveniles que han promocionado, ya ha confirmado una plantilla de hasta once remeros, pero todavía necesita no solo completar los catorce de la trainera, sino además disponer del fondo de armario suficiente para afrontar un calendario que en el caso del Grupo 2 de la ARC es más corto que en las categorías superiores, pero que aun así exige una plantilla moderadamente amplia para compensar cualquier ausencia, baja, lesión o imponderable.

El siguiente paso es tratar de captar a remeros santoñeses y formados en el club que en los últimos años se hayan incorporado a otros equipos para consolidar así un bloque estable, formado además por remeros propios y canteranos, que completar y potenciar después con descartes de otras tripulaciones, un último paso para el que todavía deberá esperar muchas semanas.

