La trainera de Santoña quiere volver a las ligas. Roberto Ruiz
Remo

Santoña trabaja para sacar su trainera al agua en la ARC 2

El club, que compitió en Liga en 2024 pero no pudo hacerlo este verano, trabaja para reunir una tripulación suficiente para bogar de nuevo en la competición regular

Aser Falagán

Aser Falagán

Santander

Jueves, 25 de septiembre 2025, 02:00

«Estamos intentado reclutar gente para salir, pero a día de hoy no disponemos de la suficiente para competir con garantías. Por eso, seguimos trabajando ... en completar el equipo», explica el entrenador santoñés, Sergio Rozadilla. Entre los veteranos, incluido el propio Rozadilla, y los juveniles que han promocionado, ya ha confirmado una plantilla de hasta once remeros, pero todavía necesita no solo completar los catorce de la trainera, sino además disponer del fondo de armario suficiente para afrontar un calendario que en el caso del Grupo 2 de la ARC es más corto que en las categorías superiores, pero que aun así exige una plantilla moderadamente amplia para compensar cualquier ausencia, baja, lesión o imponderable.

