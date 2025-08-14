El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Traineras en Castro con los remos en alto Mireya López
Remo

Suspendida la regata de traineras del viernes en Castro por el calor

Las competiciones de la ARC1 y la ETE han sido aplazadas «para proteger la salud e integridad de los deportistas» frente a temperaturas cercanas a los 40 grados

Ignacio Serrano Garbayo

Ignacio Serrano Garbayo

Jueves, 14 de agosto 2025, 17:21

La Junta Directiva de la ARC ha suspendido las regatas previstas para este viernes en Castro-Urdiales haciendo caso, como explican en su comunicado, a las recomendaciones de la Aemet con motivo de la alerta roja en Cantabria por altas temperaturas. En la ciudad se esperan mínimas de 35 y máximas superiores a los 40. Las competiciones canceladas en cuestión son la ARC1 y la ETE (liga femenina).

«Con dicha decisión se quiere velar y proteger la integridad y la salud de los y las deportistas, evitando que tengan que tomar parte en una competición deportiva desarrolladas en unas condiciones de calor, previsiblemente extremas, como se apunta en todas las predicciones meteorológicas».

