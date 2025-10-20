El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Gastón Moreno, el capitán del Cormorán, lleva el balón en el partido ante el Aranda. Luis Palomeque
Rugby

El Cormorán se estrena en casa con victoria

Los santanderinos derrotan por un cómodo 46-10 a los burgaleses del Aranda y siguen invictos en este inicio de temporada

Marco G. Vidart

Marco G. Vidart

Santander

Lunes, 20 de octubre 2025, 02:00

En una Liga tan corta como la que va a ser la de este grupo A de la División de Honor B -apenas 14 ... partidos- no es mala cosa ir sumando victorias que acerquen al objetivo de estar entre los tres primeros clasificados y así, integrar ese grupo de nueve que conformarán los tres mejores de cada grupo. El Cormorán dio ayer otro paso más en esa primera intención, la de formar en ese grupo de los más destacados, al sumar su segunda victoria en otros tantos partidos. En su estreno como locales, los santanderinos derrotaron por un contundente 46-10 a los burgaleses del Rugby Aranda, y firmar así un 'dos de dos' en cuanto a victorias.

