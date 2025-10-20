El Cormorán se estrena en casa con victoria

En una Liga tan corta como la que va a ser la de este grupo A de la División de Honor B -apenas 14 ... partidos- no es mala cosa ir sumando victorias que acerquen al objetivo de estar entre los tres primeros clasificados y así, integrar ese grupo de nueve que conformarán los tres mejores de cada grupo. El Cormorán dio ayer otro paso más en esa primera intención, la de formar en ese grupo de los más destacados, al sumar su segunda victoria en otros tantos partidos. En su estreno como locales, los santanderinos derrotaron por un contundente 46-10 a los burgaleses del Rugby Aranda, y firmar así un 'dos de dos' en cuanto a victorias.

San Román vivía el estreno como local de un equipo que ya suma su tercera temporada en el rugby patrio. Y con varios 'refuerzos' que suenan y mucho de otros años y otros equipos a la grada. La primera anotación vino de uno de esos viejos conocidos. Aldo Cornejo volvía a desempeñarse en las funciones de medio melé en San Román y fue él el encargado de abrir la cuenta.

Con Giribert, otro de los que ya había jugado en este campo, pasando el ensayo y transformando luego golpes de castigo... Los blanquinegros anotaron otra marca en el ecuador de la primera parte y se llegó al descanso con un 15-0 favorable al Cormorán.

El Rugby Aranda anotó su primer ensayo al inicio de la segunda parte por medio de Sánchez, pero su intento de remontada murió ahí. El Cormorán pisó el acelerador con más ensayos y en apenas once minutos disparó el marcador hasta el 36-5. Con semejante guarismo, el encuentro ya estaba decidido en San Román. El resto del encuentro sirvió para que los locales anotasen otros diez puntos y el Rugby Aranda sumase otro ensayo para el 46-10 con el que terminó el duelo en San Román.