El Cormorán pierde por primera vez en la temporada

Nicolás Serván pasa el oval a un compañero en el encuentro ante el Universitario.

Marco G. Vidart Santander Domingo, 2 de noviembre 2025, 20:00 Comenta Compartir

El rugby, con sus anotaciones amplias, es propenso a marcadores holgados. Solo con un ensayo transformado se logran siete puntos. Así que un encuentro que ... acaba con 5-10 indica que o bien los ataques no han tenido su mejor día, o que las defensas lo han tenido muy bueno. El Cormorán cayó por ese resultado ante el Universitario de Bilbao, uno de los equipos llamados a ocupar al zona alta de la tabla, y que infligió a los cántabros su primera derrota de este curso.

CORMORÁN UNIVERSITARIO 5 10 Cormorán: Herrera, Nobile, Oyarzun, N. García, Medrano, Bellelli, San Emeterio, Moreno, Serván, Giribert, Calderaro, J. García, Fainguersch, Lapuente y Troncoso. También jugaron: Cornejo, Alonso, González, Nieto, Fernández y Tejero. Universitario Bilbao: Krug, García, Blanco, Cueto, Mendizábal, Lozano, Godard, Montolla, Pozzoboni, Zuazola, Saenz, Zárrate, Jauregi, Huerga y Soto. También jugaron: Valdés, Elorz, Hernández, Askorebeitia, Millán y Echevarrieta. Marcador: m.24: 0-5 (Sáenz); m.24: 0-7 (Zárate). Descanso. m.50: 0-10 (Zárate); m.71: 5-10 (Bellelli). Árbitro: Víctor Navarro (c. madrileño). Amarillas a Sáenz y Mendizábal. Aún así, el Cormorán es segundo en este grupo 1 de la División de Honor B, con 16 puntos, a cuatro puntos del Getxo. Un ensayo de Sáenz pasado por Zárate en el minuto 24 fue la única anotación en San Román en la primera mitad. Los vascos estiraron la renta con un golpe de castigo de Zárate en el 50. El Cormorán siguió percutiendo y ensayó por medio de Bellelli en el minuto 71. Pero los blanquinegros no pudieron hacer ninguna marca más.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Rugby

Getxo