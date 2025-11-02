El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Nicolás Serván pasa el oval a un compañero en el encuentro ante el Universitario. Luis Palomeque
Rugby

El Cormorán pierde por primera vez en la temporada

Los santanderinos caen por 5-10 ante uno de los equipos llamados a ocupar la zona alta de la tabla, el Universitario de Bilbao

Marco G. Vidart

Marco G. Vidart

Santander

Domingo, 2 de noviembre 2025, 20:00

Comenta

El rugby, con sus anotaciones amplias, es propenso a marcadores holgados. Solo con un ensayo transformado se logran siete puntos. Así que un encuentro que ... acaba con 5-10 indica que o bien los ataques no han tenido su mejor día, o que las defensas lo han tenido muy bueno. El Cormorán cayó por ese resultado ante el Universitario de Bilbao, uno de los equipos llamados a ocupar al zona alta de la tabla, y que infligió a los cántabros su primera derrota de este curso.

