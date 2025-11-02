El Cormorán pierde por primera vez en la temporada
Los santanderinos caen por 5-10 ante uno de los equipos llamados a ocupar la zona alta de la tabla, el Universitario de Bilbao
Santander
Domingo, 2 de noviembre 2025, 20:00
El rugby, con sus anotaciones amplias, es propenso a marcadores holgados. Solo con un ensayo transformado se logran siete puntos. Así que un encuentro que ... acaba con 5-10 indica que o bien los ataques no han tenido su mejor día, o que las defensas lo han tenido muy bueno. El Cormorán cayó por ese resultado ante el Universitario de Bilbao, uno de los equipos llamados a ocupar al zona alta de la tabla, y que infligió a los cántabros su primera derrota de este curso.
Aún así, el Cormorán es segundo en este grupo 1 de la División de Honor B, con 16 puntos, a cuatro puntos del Getxo. Un ensayo de Sáenz pasado por Zárate en el minuto 24 fue la única anotación en San Román en la primera mitad. Los vascos estiraron la renta con un golpe de castigo de Zárate en el 50. El Cormorán siguió percutiendo y ensayó por medio de Bellelli en el minuto 71. Pero los blanquinegros no pudieron hacer ninguna marca más.
