Fin de semana de equilibrio para el rugby cántabro

Clara Privé Lunes, 3 de noviembre 2025, 19:10 Comenta Compartir

El fin de semana ha dejado un balance equilibrado para los equipos sénior de rugby de Cantabria: dos victorias y dos derrotas. Aunque las condiciones meteorológicas en la capital no fueron tan adversas como se temía, los partidos que se disputaron fueron complicados. Pese a ello, dos conjuntos mantienen su posición en lo más alto de la tabla clasificatoria de su liga respectiva: el Universitario y el Cormorán de División de Honor B.

Liga Norte - Senior Masculino Besaya - Cormorán Importante victoria fuera de casa

El cuadro cántabro se enfrentó el sábado a los asturianos del Real Oviedo en el Naranco, un campo siempre exigente, donde los locales obligaron al equipo a trabajar al máximo. El primer tiempo estuvo muy disputado, y la defensa de los tres cuartos visitantes fue la clave para contener la mayoría de intentos ovetenses por penetrar en la zona de marca. La igualdad se reflejó en el marcador al descanso, 12-17.

La lectura de juego del jugador Alejandro Ibáñez fue decisiva en la reanudación: interceptó un balón y recorrió 80 metros hasta posar, logrando un ensayo que dio un impulso al equipo. A partir de ahí, cada carrera resultó un puñal para la defensa local, llegando la diferencia hasta el 12-43. En los minutos finales, varios cambios con jugadores novatos y una expulsión temporal permitieron al Real Oviedo maquillar el resultado, que terminó en 26-43. La victoria mantiene al equipo en la zona media de la tabla, justo por debajo de Sotileza RC, su próximo rival.

Foto de equipo al finalizar el partido. Besaya-Cormorán Reunión del equipo en el descanso para definir la estrategia en la segunda parte. Besaya-Cormorán 1 /

Liga Norte - Senior Masculino Universitario Continuar con el liderazgo

El Universitario Rugby Club inició su temporada ante su afición con una victoria contundente: 77-7 frente al Cowper en el estadio J. Manuel Samperio. Desde el primer minuto, el equipo cántabro impuso su ritmo de juego y dominó todas las fases del encuentro, mostrando eficacia en ataque y solidez defensiva.

El partido se disputó en un ambiente animado, con numerosos veteranos y aficionados en las gradas, que disfrutaron de un triunfo que consolida al Universitario en la primera posición de la tabla tras esta jornada.

Ampliar Foto de equipo del

Liga Norte - Senior Masculino Sotileza Aprendizaje en casa

La 4.ª jornada de la Liga Norte Astur-Cántabra enfrentó al sénior del Sotileza contra el equipo de Gijón en el Complejo Municipal Ruth Beitia de La Albericia. El conjunto visitante, uno de los favoritos de la liga, impuso un partido complicado para el Sotileza, que terminó con un marcador desfavorable para los locales, 19-36.

Sin embargo, el resultado no refleja completamente el desarrollo del encuentro. El Sotileza se mantuvo por delante en el marcador hasta la recta final. Esta derrota sitúa al equipo en el centro de la tabla, empatado a puntos con su próximo rival, el Besaya-Cormorán, con quien disputarán el primer derbi de la temporada.

Defensa del equipo senior del Sotileza contra un oponente percutiendo. Hugo Sordo Gómez El equipo del Sotileza en una melé contra Gijón. Hugo Sordo Gómez Foto del equipo que disputó el partido contra Gijón. Hugo Sordo Gómez 1 /

División de Honor B Cormorán Primera derrota de la liga

El Cormorán Rugby Club se enfrentó en San Román al Universitario de Bilbao en la tercera jornada de la División de Honor B. La primera parte se desarrolló principalmente en campo propio y tras 20 minutos de solida defensa el Universitario consiguió el primer ensayo del partido y la transformación para poner el 0-7 a favor de los visitantes. En la segunda parte el Cormorán continuó con una fuerte defensa en su campo ante la que los bilbaínos solo consiguieron un golpe de castigo a palos para ampliar la ventaja 0-10. Poco a poco el Cormorán fue hilando fases y obtuvo un ensayo de maul para reducir la diferencia a 5-10. Un partido muy físico que consiguieron llevarse los visitantes.

Touche a favor del equipo cántabro. Luis Palomeque Preparación para una melé. Luis Palomeque El medio melé encontró un hueco por el que escaparse con el balón. Luis Palomeque El jugador Belleli ejerciendo de poste junto a un ruck. Luis Palomeque Defensa del equipo local cerca de la zona de ensayo. Luis Palomeque 1 /