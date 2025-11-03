Fin de semana de equilibrio para el rugby cántabro
El Cormorán de División de Honor B sufre su primera derrota en la liga, mientras que el Universitario sigue imbatible en la Liga Astur-Cántabra
Lunes, 3 de noviembre 2025, 19:10
El fin de semana ha dejado un balance equilibrado para los equipos sénior de rugby de Cantabria: dos victorias y dos derrotas. Aunque las condiciones meteorológicas en la capital no fueron tan adversas como se temía, los partidos que se disputaron fueron complicados. Pese a ello, dos conjuntos mantienen su posición en lo más alto de la tabla clasificatoria de su liga respectiva: el Universitario y el Cormorán de División de Honor B.
Liga Norte - Senior Masculino Besaya - Cormorán
Importante victoria fuera de casa
El cuadro cántabro se enfrentó el sábado a los asturianos del Real Oviedo en el Naranco, un campo siempre exigente, donde los locales obligaron al equipo a trabajar al máximo. El primer tiempo estuvo muy disputado, y la defensa de los tres cuartos visitantes fue la clave para contener la mayoría de intentos ovetenses por penetrar en la zona de marca. La igualdad se reflejó en el marcador al descanso, 12-17.
La lectura de juego del jugador Alejandro Ibáñez fue decisiva en la reanudación: interceptó un balón y recorrió 80 metros hasta posar, logrando un ensayo que dio un impulso al equipo. A partir de ahí, cada carrera resultó un puñal para la defensa local, llegando la diferencia hasta el 12-43. En los minutos finales, varios cambios con jugadores novatos y una expulsión temporal permitieron al Real Oviedo maquillar el resultado, que terminó en 26-43. La victoria mantiene al equipo en la zona media de la tabla, justo por debajo de Sotileza RC, su próximo rival.
1 /
Liga Norte - Senior Masculino Universitario
Continuar con el liderazgo
El Universitario Rugby Club inició su temporada ante su afición con una victoria contundente: 77-7 frente al Cowper en el estadio J. Manuel Samperio. Desde el primer minuto, el equipo cántabro impuso su ritmo de juego y dominó todas las fases del encuentro, mostrando eficacia en ataque y solidez defensiva.
El partido se disputó en un ambiente animado, con numerosos veteranos y aficionados en las gradas, que disfrutaron de un triunfo que consolida al Universitario en la primera posición de la tabla tras esta jornada.
Liga Norte - Senior Masculino Sotileza
Aprendizaje en casa
La 4.ª jornada de la Liga Norte Astur-Cántabra enfrentó al sénior del Sotileza contra el equipo de Gijón en el Complejo Municipal Ruth Beitia de La Albericia. El conjunto visitante, uno de los favoritos de la liga, impuso un partido complicado para el Sotileza, que terminó con un marcador desfavorable para los locales, 19-36.
Sin embargo, el resultado no refleja completamente el desarrollo del encuentro. El Sotileza se mantuvo por delante en el marcador hasta la recta final. Esta derrota sitúa al equipo en el centro de la tabla, empatado a puntos con su próximo rival, el Besaya-Cormorán, con quien disputarán el primer derbi de la temporada.
1 /
División de Honor B Cormorán
Primera derrota de la liga
El Cormorán Rugby Club se enfrentó en San Román al Universitario de Bilbao en la tercera jornada de la División de Honor B. La primera parte se desarrolló principalmente en campo propio y tras 20 minutos de solida defensa el Universitario consiguió el primer ensayo del partido y la transformación para poner el 0-7 a favor de los visitantes. En la segunda parte el Cormorán continuó con una fuerte defensa en su campo ante la que los bilbaínos solo consiguieron un golpe de castigo a palos para ampliar la ventaja 0-10. Poco a poco el Cormorán fue hilando fases y obtuvo un ensayo de maul para reducir la diferencia a 5-10. Un partido muy físico que consiguieron llevarse los visitantes.
1 /