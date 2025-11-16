El Getxo ejerce de líder y derrota con claridad al Cormorán

Cormorán y Getxo, en una fase del encuentro en San Román.

Marco G. Vidart Santander Domingo, 16 de noviembre 2025, 10:39

Era el partido de la jornada en el grupo A de la División de Honor B. El Cormorán, hasta ayer segundo, recibía en San Román ... al líder, el Getxo. Un equipo vizcaíno que lucía una impecable hoja de servicios, con pleno de victorias en los cuatro partidos disputados, el mejor ataque y la mejor defensa. Y el Getxo, otrora un clásico de la División de Honor, ejerció de líder en San Román. Los aurinegros se impusieron de forma muy clara, 5-48, para dejar claro quién es el rival a batir en el grupo.

En el minuto 7, ya mandaban los vizcaínos por 0-8. Y en el ecuador de la primera parte, el marcador era ya de 0-22. En el minuto 25, Artai Troncoso logró la única anotación de los santanderinos, un ensayo que ponía el 5-22. Otra marca más de los vizcaínos subía el 5-27 con el que se llegó al descanso. El Getxo siguió anotando en San Román en la segunda mitad para cerrar el choque por ese 5-48 y bajar al Cormorán hasta la cuarta plaza. Un saque de touche en el que el jugador Gaston está saltando. Daniel Pedriza El jugador del Cormorán, Isma García realizando un placaje. Daniel Pedriza Otro saque desde el lateral del campo. Daniel Pedriza El Getxo realizó un maul para acercarse a la línea de ensayo del Cormorán. Daniel Pedriza Los jugadores del Cormorán intentan hacer un contra ruck mediante el empuje. Daniel Pedriza 1 /

