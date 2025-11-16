El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Cormorán y Getxo, en una fase del encuentro en San Román. Daniel Pedriza
Rugby

El Getxo ejerce de líder y derrota con claridad al Cormorán

Marco G. Vidart

Marco G. Vidart

Santander

Domingo, 16 de noviembre 2025, 10:39

Era el partido de la jornada en el grupo A de la División de Honor B. El Cormorán, hasta ayer segundo, recibía en San Román ... al líder, el Getxo. Un equipo vizcaíno que lucía una impecable hoja de servicios, con pleno de victorias en los cuatro partidos disputados, el mejor ataque y la mejor defensa. Y el Getxo, otrora un clásico de la División de Honor, ejerció de líder en San Román. Los aurinegros se impusieron de forma muy clara, 5-48, para dejar claro quién es el rival a batir en el grupo.

