Un nuevo derbi en Santander para intentar desbancar al equipo invicto de la temporada

Un fin de semana cargado de oval en todas las categorías, desde la concentración de escuelas hasta la División de Honor B. También regresa a la competición el femenino, que vuelve al césped después de un parón. Las santanderinas viajarán este domingo a los Campos de Pepe Rojo, en Valladolid, para enfrentarse a su gran rival directo, El Salvador, con quien están empatadas a puntos. El encuentro será a las 12:30 horas.

La Albericia acogerá este sábado 29, a las 16:00 horas, el segundo derbi santanderino de la temporada, el Sotileza contra el Universitario, que continúa invicto en la Liga Astur-Cántabra. A la misma hora, en el José Rincón de Sierrallana, el Besaya-Cormorán recibirá al Pilier de Grado. Por su parte, el Sub-14 del Besaya se medirá al Belenos en Torrelavega a las 11:00 de la mañana. Además, el Sub-18 actuará como aperitivo del equipo sénior, que también se enfrentará al conjunto avilesino.

En categorías inferiores, el Camargo Rugby Club, junto a la Federación Cántabra de Rugby, ha organizado la concentración de escuelas, que se celebrará el domingo 30 de noviembre a partir de las 12:00 horas en el C.D. La Maruca, en Muriedas, el Sub-14 del Cormorán viajará hasta La Morgal para jugar el sábado contra Llanera y el Sub-16 se enfrentará a las 11 horas en San Lázaro contra el combinado Pilier-Navia-Cowper-Llanera.

El último gran plato fuerte del fin de semana será la séptima jornada de División de Honor B, con el Cormorán recibiendo al Geselaga Okelan Guipúzcoa a las 12:00 horas en el Campo Municipal de San Román.

Liga Astur-Cántabra - Senior Masculino Sotileza / Universitario Sábado 29 | 16:00

Sotileza Universitario Alineación fin de semana



29 / 11 / 2025 | 16:00

Campo: Complejo Deportivo Municipal Ruth Beitia

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

16 - G. Revert | 17 - C. Suárez | 18 - JC. Pelayo | 19 - E. Sanz 20 - I. Marabini | 21 - R. Cobo | 22 - J. Fainguersch

Liga Astur-Cántabra - Senior Masculino Besaya-Cormorán Sábado 29 | 16:00

Alineación Besaya - Cormorán

Oponente: Pilier de Grado

29 / 11 / 2025

16:00

Campo: Campo de Rugby José Ramón Rincón (Sierrallana) En formato 📱: Para ver los jugadores seleccione cada número, una vez leído la información deseada vuelva a clicar en la pantalla para cerrar o en otro jugador para obtener más información. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 - G. Revert | 17 - D. Fernández | 18 - A. Fernández | 19 - O. Gutiérrez | 20 - R. Cobo |21 - P. Velasco

División de Honor B Cormorán Domingo 29 | 12:00

Alineación Cormorán Rugby Club

Partido DHB contra Gipuzkoa

30 / 11 / 2025

12:00

Campo: Campo Municipal de San Román En formato 📱: Para ver los jugadores seleccione cada número, una vez leído la información deseada vuelva a clicar en la pantalla para cerrar o en otro jugador para obtener más información. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 - Boli H. | 17 - Víctor E. | 18 - Nico G. 'Mocho' | 19 - Raúl M. 'Boss' | 20 - Íñigo M. 'Marabini' | 21 - Nacho P. | 22 - Aldo C. | 23 - Julio

Liga Regular Femenino Besaya-Cormorán Domingo 29 | 12:30

Alineación Cormorán - Besaya

Oponente: El Salvador

30 / 11 / 2025 | 12:30

Campo: Campos de Rugby de Pepe Rojo En formato 📱: Para ver los jugadores seleccione cada número, una vez leído la información deseada vuelva a clicar en la pantalla para cerrar o en otro jugador para obtener más información. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 - Sara Velarde |17 - Paula 'Castle' |18 - Helen |19 - Ana