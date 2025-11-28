El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Ilustración: C. P.
Rugby | La jornada del fin de semana

Un nuevo derbi en Santander para intentar desbancar al equipo invicto de la temporada

El Sotileza y el Universitario se enfrentan en La Albericia en un duelo clave, en un fin de semana completo para todas las categorías, con varios encuentros en Sierrallana y uno en San Román

Clara Privé

Clara Privé

Viernes, 28 de noviembre 2025, 18:59

Un fin de semana cargado de oval en todas las categorías, desde la concentración de escuelas hasta la División de Honor B. También regresa a la competición el femenino, que vuelve al césped después de un parón. Las santanderinas viajarán este domingo a los Campos de Pepe Rojo, en Valladolid, para enfrentarse a su gran rival directo, El Salvador, con quien están empatadas a puntos. El encuentro será a las 12:30 horas.

La Albericia acogerá este sábado 29, a las 16:00 horas, el segundo derbi santanderino de la temporada, el Sotileza contra el Universitario, que continúa invicto en la Liga Astur-Cántabra. A la misma hora, en el José Rincón de Sierrallana, el Besaya-Cormorán recibirá al Pilier de Grado. Por su parte, el Sub-14 del Besaya se medirá al Belenos en Torrelavega a las 11:00 de la mañana. Además, el Sub-18 actuará como aperitivo del equipo sénior, que también se enfrentará al conjunto avilesino.

En categorías inferiores, el Camargo Rugby Club, junto a la Federación Cántabra de Rugby, ha organizado la concentración de escuelas, que se celebrará el domingo 30 de noviembre a partir de las 12:00 horas en el C.D. La Maruca, en Muriedas, el Sub-14 del Cormorán viajará hasta La Morgal para jugar el sábado contra Llanera y el Sub-16 se enfrentará a las 11 horas en San Lázaro contra el combinado Pilier-Navia-Cowper-Llanera.

El último gran plato fuerte del fin de semana será la séptima jornada de División de Honor B, con el Cormorán recibiendo al Geselaga Okelan Guipúzcoa a las 12:00 horas en el Campo Municipal de San Román.

Sábado 29 | 16:00

Liga Astur-Cántabra - Senior Masculino Sotileza / Universitario

Sábado 29 | 16:00

Alineación fin de semana

29 / 11 / 2025 | 16:00
Campo: Complejo Deportivo Municipal Ruth Beitia

Escudo del Equipo

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

16 - G. Revert   | 17 - C. Suárez   | 18 - JC. Pelayo   | 19 - E. Sanz

20 - I. Marabini   | 21 - R. Cobo   | 22 - J. Fainguersch

Sábado 29 | 16:00

Liga Astur-Cántabra - Senior Masculino Besaya-Cormorán

Sábado 29 | 16:00

Alineación Besaya - Cormorán
Oponente: Pilier de Grado
29 / 11 / 2025
16:00
Campo: Campo de Rugby José Ramón Rincón (Sierrallana)

En formato 📱: Para ver los jugadores seleccione cada número, una vez leído la información deseada vuelva a clicar en la pantalla para cerrar o en otro jugador para obtener más información.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

16 - G. Revert   | 17 - D. Fernández   | 18 - A. Fernández   | 19 - O. Gutiérrez   | 20 - R. Cobo   |21 - P. Velasco

Domingo 29 | 12:00

División de Honor B Cormorán

Domingo 29 | 12:00

Alineación Cormorán Rugby Club
Partido DHB contra Gipuzkoa
30 / 11 / 2025
12:00
Campo: Campo Municipal de San Román

En formato 📱: Para ver los jugadores seleccione cada número, una vez leído la información deseada vuelva a clicar en la pantalla para cerrar o en otro jugador para obtener más información.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

16 - Boli H.   | 17 - Víctor E.   | 18 - Nico G. 'Mocho'   | 19 - Raúl M. 'Boss'   | 20 - Íñigo M. 'Marabini'   | 21 - Nacho P.   | 22 - Aldo C.   | 23 - Julio

Domingo 29 | 12:30

Liga Regular Femenino Besaya-Cormorán

Domingo 29 | 12:30

Alineación Cormorán - Besaya
Oponente: El Salvador
30 / 11 / 2025 | 12:30
Campo: Campos de Rugby de Pepe Rojo

En formato 📱: Para ver los jugadores seleccione cada número, una vez leído la información deseada vuelva a clicar en la pantalla para cerrar o en otro jugador para obtener más información.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

16 - Sara Velarde   |17 - Paula 'Castle'   |18 - Helen   |19 - Ana  

