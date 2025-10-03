Santander acoge el III Campeonato de España de Hockey Plus 2025

El Atlètic Heura Rusc ganó, el Club Hockey Alcalá fue subcampeón y el Barcelona 1977 HC obtuvo el bronce de este III Campeonato de España Hockey+

El Complejo Municipal de Deportes Ruth Beitia de Santander fue el escenario del III Campeonato de España Hockey+, un evento que volvió a reunir a clubes de toda España en una cita marcada por la inclusión, la deportividad y la pasión por el hockey. Durante tres jornadas, los equipos participantes ofrecieron un espectáculo vibrante en el que la superación personal y el compañerismo fueron los grandes protagonistas.

El evento, organizado por el Club Deportivo Santander Hockey Plus con el apoyo del Gobierno de Cantabria, el Ayuntamiento de Santander, la Federación Española de Hockey, la Federación Cántabra y numerosos patrocinadores privados, continúa consolidándose como un referente del deporte inclusivo a nivel estatal.

En la máxima categoría, el Atlètic Heura Rusc se proclamó campeón tras imponerse por la mínima al Club Hockey Alcalá (1-0) en una final muy disputada. El tanto decisivo lo anotó Marc Campabadal desde el penalty córner, certificando la victoria de su equipo. El Barcelona 1977 HC completó el podio al hacerse con el bronce tras vencer con claridad al Santander Hockey Plus Azul por 4-0.

La final de la categoría medium también tuvo como protagonista al Atlètic, en este caso al Atlètic Heura Vallès, que se llevó el oro tras superar por 2-1 al Catalonia Hoquei Club. Los goles de Cristian Payan y Marc Puig dieron la victoria a los de Vallès, mientras que Marc Bartroli anotó el tanto para Catalonia. En el partido por el tercer puesto, el CHS Getxo firmó una gran actuación para imponerse por 4-0 al Club Egara La Fact, llevándose así la medalla de bronce.

El CD Terrassa se coronó campeón en la categoría iniciación con un contundente triunfo por 5-2 ante el Egara 1935 La Fact. Los dobletes de Francesc Ballbé y Roberto Rivera, junto al gol de Christian Fernández, dieron la victoria a los terrassenses, mientras que Valentín Cardellach recortó distancias con dos tantos para Egara. El bronce fue para el Valencia CH, que se impuso al CHS Getxo Iniciación por 1-3 en un duelo lleno de intensidad.

Con esta edición, el Campeonato de España Hockey+ reafirma su espíritu inclusivo y la apuesta de la Real Federación Española de Hockey por promover un deporte que favorece la integración y la igualdad de oportunidades. Santander, una vez más, se convirtió en el epicentro del hockey nacional, acogiendo un torneo que deja como legado valores de esfuerzo, compañerismo y superación.

