Bucsa alcanza la mejor clasificación de su carrera

Su subcampeonato en el Open de Hong Kong en la primera final de un WTA 250 que disputaba permite a Cristina Bucsa alcanzar, tras la actualización semanal de ayer, la mejor clasificación individual de su carrera en la WTA. Desde este lunes la torrelaveguense es la 54 del mundo, con 1.098 puntos, después de subir 14 puestos tras la celebración de un torneo en el que defendía la segunda ronda de 2024 y en el que estuvo incluso cerca de llevarse la victoria. Este resultado la consolida además -ya lo era- como la tercera raqueta española por detrás de Paula Badosa (25ª con 1.676 puntos) y Jessica Bouzas (42ª con 1.262) y casi duplicando los puntos de su más inmediata perseguidora, Leire Romero, que no figura en el top 100 mundial.

La cántabra está, en consecuencia, en condiciones de cerrar el mejor año de su trayectoria deportiva en cuanto a lo que a la clasificación WTA se refiere, a muy pocas semanas de que se clausure la temporada 2025, en la que ha disputado su primera final del 250 (hasta ahora su mejor resultado era su victoria en el WTA 125 de Hong Kong) y ganado dos títulos en dobles que se unen al WTA 1.000 de Madrid y el bronce en los Juegos de París de 2024.

Como doblista, la cántabra continúa consolidada en los mismos puestos, y se mantiene como la número 29 de la WTA (llegó a ser la 19ª del mundo) tras una competición en la que, a diferencia de su costumbre, no disputó el cuadro femenino.

Por el momento, luce una estadística con 35 victorias y 31 derrotas en el circuito individual y de 27/26 en el de dobles, aunque es en este segundo en el que han llegado sus dos triunfos del año, además de la progresiva consolidación de la pareja que forma en los últimos tiempos con la japonesa Shuko Aoyama, con la que ha disputado este año cinco torneo, abandonando su costumbre de cambiar frecuentemente de compañera.

A apenas dos meses para cumplir los 28 años, ya consolidada en el top 100 mundial y habitual en las grandes citas, la cántabra seguirá a la caza de esa victoria individual que le falta para romper un nuevo techo en su carrera.