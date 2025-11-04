El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cristina Bucsa. Rafa Pastor, en el centro como técnico durante los primeros años del Teka. AFP
Tenis

Bucsa alcanza la mejor clasificación de su carrera

Comienza la semana como número 54 del mundo gracias a los puntos conseguidos como finalista del Open de Hong Kong

Aser Falagán

Aser Falagán

Santander

Martes, 4 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Su subcampeonato en el Open de Hong Kong en la primera final de un WTA 250 que disputaba permite a Cristina Bucsa alcanzar, tras la actualización semanal de ayer, la mejor clasificación individual de su carrera en la WTA. Desde este lunes la torrelaveguense es la 54 del mundo, con 1.098 puntos, después de subir 14 puestos tras la celebración de un torneo en el que defendía la segunda ronda de 2024 y en el que estuvo incluso cerca de llevarse la victoria. Este resultado la consolida además -ya lo era- como la tercera raqueta española por detrás de Paula Badosa (25ª con 1.676 puntos) y Jessica Bouzas (42ª con 1.262) y casi duplicando los puntos de su más inmediata perseguidora, Leire Romero, que no figura en el top 100 mundial.

La cántabra está, en consecuencia, en condiciones de cerrar el mejor año de su trayectoria deportiva en cuanto a lo que a la clasificación WTA se refiere, a muy pocas semanas de que se clausure la temporada 2025, en la que ha disputado su primera final del 250 (hasta ahora su mejor resultado era su victoria en el WTA 125 de Hong Kong) y ganado dos títulos en dobles que se unen al WTA 1.000 de Madrid y el bronce en los Juegos de París de 2024.

Como doblista, la cántabra continúa consolidada en los mismos puestos, y se mantiene como la número 29 de la WTA (llegó a ser la 19ª del mundo) tras una competición en la que, a diferencia de su costumbre, no disputó el cuadro femenino.

Por el momento, luce una estadística con 35 victorias y 31 derrotas en el circuito individual y de 27/26 en el de dobles, aunque es en este segundo en el que han llegado sus dos triunfos del año, además de la progresiva consolidación de la pareja que forma en los últimos tiempos con la japonesa Shuko Aoyama, con la que ha disputado este año cinco torneo, abandonando su costumbre de cambiar frecuentemente de compañera.

A apenas dos meses para cumplir los 28 años, ya consolidada en el top 100 mundial y habitual en las grandes citas, la cántabra seguirá a la caza de esa victoria individual que le falta para romper un nuevo techo en su carrera.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Vecinos de El Sardinero se posicionan también contra el derribo del Hotel París
  2. 2

    Muere Rafa Pastor, el técnico del ascenso del Teka
  3. 3

    Vilaplana sobre Mazón: «Me dijo que era muy grave y que no supo nada durante la comida. Le pedí que no sacara mi nombre»
  4. 4

    Viajar por Cantabria se complica otra vez por obras que afectan al tren y a la A-67
  5. 5

    Una amortización a un ritmo de 2,4 millones anuales durante 29 años para sufragar el estadio
  6. 6

    Cabezón de la Sal traerá desde México los restos de Matilde de la Torre
  7. 7

    El sorprendente caso del tramo del AVE en Palencia que revisa su precio a la baja
  8. 8

    Suances denunciará varias instalaciones ilegales en el entorno de la playa de Tagle
  9. 9

    Una trayectoria larga y rigurosa en la ingeniería hidraúlica
  10. 10

    Gema Igual se suma a la petición de fondos para repatriar al cántabro hospitalizado en Vietnam

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Bucsa alcanza la mejor clasificación de su carrera

Bucsa alcanza la mejor clasificación de su carrera