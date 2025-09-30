El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Tenis

Bucsa, eliminada en dobles en Pekín

Aser Falagán

Santander

Martes, 30 de septiembre 2025, 14:56

Cristina Bucsa ha caído en los octavos de final de dobles del Torneo de Pekín. La cántabra, que ya fue eliminada la semana pasada del ... cuadro individual, formaba pareja con la japonesa Shuko Aoyama, con la que ya ha disputado otros torneos, y se vio derrotada en un partido que se resolvió en el tercer set ante Jeļena Ostapenko Su-Wei Hsieh. Tras caer en el primer set por un claro 1-6, Bucsa y Aoyama se rehicieron para imponerse en el segundo (6-3), pero en la tercera y definitiva manga, disputada bajo el formato de super tie break, cayeron por 4-10-.]

