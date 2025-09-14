El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Pedro Martínez Portero # Jaume Munar

0 1 6

August Holmgren # Johannes Ingildsen

0 6 3
Copa Davis

Directo | Pedro Martínez y Jaume Munar - August Holmgren y Johannes Ingildsen

Icono40 - 30

Remate desde la red de Pedro Martinez que no opciones a Johannes Ingildsen

Icono30 - 30

Pedro Martinez falla su segundo servicio, doble falta

Icono30 - 15

Remate desde el centro de la pista de Pedro Martinez que no da opciones a Johannes Ingildsen

Icono15 - 15

Gran resto de derecha de August Holmgren que supera a Pedro Martinez y consigue el punto

Icono15 - 0

Saque plano de Pedro Martinez, el resto de August Holmgren se va fuera

Icono

BREAK DE ESPAÑA. Doble falta que permite a la pareja española ganar el juego y ahora dispone de servicio para ganar el segundo set.

Icono5 - 3

[ SET 2 ]

Johannes Ingildsen falla su segundo servicio, doble falta

Icono40 - 15

Fabuloso resto de revés de Pedro Martinez que no consigue devolver Johannes Ingildsen

Icono30 - 15

Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Pedro Martinez que supera a Johannes Ingildsen y consigue el punto

Icono15 - 15

El golpe de derecha de Pedro Martinez se va fuera

Icono15 - 0

Johannes Ingildsen falla su segundo servicio, doble falta

Icono

Se mantiene la dinámica con ambos ganando con su saque. 4-3 manda España en el segundo set.

Icono4 - 3

[ SET 2 ]

Saque plano de Jaume Munar, el resto de Johannes Ingildsen se va fuera

Icono40 - 30

Saque plano de Jaume Munar, el resto de August Holmgren se va fuera

Icono30 - 30

Gran resto de derecha de Johannes Ingildsen que supera a Jaume Munar y consigue el punto

Icono30 - 15

Remate desde la red de Jaume Munar que no opciones a August Holmgren

Icono15 - 15

Pedro Martinez estrella su golpe de derecha en la red

Icono15 - 0

Saque plano de Jaume Munar, el resto de Johannes Ingildsen se va fuera

Icono

Juego en blanco para Dinamarca con August Holmgren al servicio, de momento, es el que más firme se está mostrando con su saque en lo que llevamos de partido.

Icono3 - 3

[ SET 2 ]

Ace de August Holmgren con un saque liftado en su segundo servicio que no puede devolver Pedro Martinez

Icono0 - 40

August Holmgren con una precisa dejada a la que no llega Jaume Munar se apunta el tanto

Icono0 - 30

Saque plano de August Holmgren, el resto de Pedro Martinez se va fuera

Icono0 - 15

Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Johannes Ingildsen que supera a Pedro Martinez y consigue el punto

Icono

Nuevo juego en blanco para España que pone el 3-2 en el marcador del segundo set.

Icono3 - 2

[ SET 2 ]

Remate desde la red de Pedro Martinez que no opciones a Johannes Ingildsen

Icono40 - 0

Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Pedro Martinez que supera a August Holmgren y consigue el punto

Icono30 - 0

El golpe de derecha de August Holmgren se va fuera

Icono15 - 0

Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Jaume Munar que supera a Johannes Ingildsen y consigue el punto

Icono

Juego para Dinamarca con su servicio, 2-2 en la segunda manga.

Icono2 - 2

[ SET 2 ]

Pedro Martinez estrella su golpe de derecha en la red

Icono15 - 40

Segundo servicio liftado de Johannes Ingildsen, Pedro Martinez no puede precisar el resto y la bola se va fuera

Icono15 - 30

Remate desde el centro de la pista de Pedro Martinez que no da opciones a Johannes Ingildsen

Icono0 - 30

Saque plano de Johannes Ingildsen, el resto de Pedro Martinez se va fuera

Icono0 - 15

El golpe de derecha de Pedro Martinez se va fuera

Icono

Juego para España, de momento ambos mantienen su servicio en este segundo set, tras un primero que estuvo marcado por sucesivos breaks.

Icono2 - 1

[ SET 2 ]

August Holmgren estrella su golpe de derecha en la red

Icono40 - 30

Gran resto de derecha de August Holmgren que supera a Jaume Munar y consigue el punto

Icono40 - 15

Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Jaume Munar que supera a Johannes Ingildsen y consigue el punto

Icono30 - 15

Johannes Ingildsen gana el tanto con un revés desde la red

Icono30 - 0

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Pedro Martinez que supera a August Holmgren y consigue el punto

Icono15 - 0

Remate desde la red de Pedro Martinez que no opciones a Johannes Ingildsen

Icono

Dinamarca gana el juego para igualar el segundo set, se le había puesto de cara a España con el 15-30 pero no ha podido aprovechar su ventaja.

Icono1 - 1

[ SET 2 ]

Segundo servicio liftado de August Holmgren, Pedro Martinez no puede precisar el resto y la bola se va fuera

Icono30 - 40

Saque plano de August Holmgren, el resto de Jaume Munar se va fuera

Icono30 - 30

Saque plano de August Holmgren, el resto de Pedro Martinez se va fuera

Icono30 - 15

August Holmgren falla su segundo servicio, doble falta

Icono15 - 15

August Holmgren estrella su golpe de derecha en la red

Icono0 - 15

Saque plano de August Holmgren, el resto de Pedro Martinez se va fuera

Icono

Buen arranque del segundo set para España que gana el juego en blanco, primer juego fácil con el saque para Pedro Martínez y Jaume Munar.

Icono1 - 0

[ SET 2 ]

El golpe de derecha de Johannes Ingildsen se va fuera

Icono40 - 0

Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Pedro Martinez que supera a Johannes Ingildsen y consigue el punto

Icono30 - 0

Saque plano de Pedro Martinez, el resto de August Holmgren se va fuera

Icono15 - 0

El golpe de derecha de August Holmgren se va fuera

Icono

Comienza el segundo set con Jaume Munar al servicio.

Icono

La situación ya era complicada tras las dos derrotas de ayer y este set en contra dificultad mucho más la eliminatoria para España que está a un paso de quedarse fuera de la Final a 8 si no le pone remedio.

Icono

SET PARA DINAMARCA. August Holmgren y Johannes Ingildsen se imponen con contundencia en el primer set, 6-1 en la primera manga.

Icono1 - 6

[ SET 1 ]

Ace de Johannes Ingildsen con un saque plano que no puede devolver Pedro Martinez

Icono

Bola de set para Dinamarca, con Ilgildsen al servicio.

Icono15 - 40

El golpe de derecha de Jaume Munar se va fuera

Icono15 - 30

El globo defensivo de Jaume Munar se va fuera

Icono15 - 15

El golpe de derecha de August Holmgren se va fuera

Icono0 - 15

Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Johannes Ingildsen que supera a Pedro Martinez y consigue el punto

Icono

BREAK DE DINAMARCA. La pareja danesa abre hueco en el marcador del primer set y ahora servirá Johannes Ingildsen para tratar de cerrar la primera manga.

Icono1 - 5

[ SET 1 ]

Pedro Martinez estrella su golpe de derecha en la red

Icono

Nueva bola de break para Dinamarca en el sexto juego del partido.

Icono30 - 40

Pedro Martinez estrella su golpe de derecha en la red

Icono30 - 30

Saque plano de Jaume Munar, el resto de August Holmgren se va fuera

Icono

Increíble punto el que acaba de ganar Dinamarca con un Holmgren incombustible que lo ha devuelto todo.

Icono15 - 30

Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de August Holmgren que supera a Pedro Martinez y consigue el punto

Icono15 - 15

Buen derechazo desde la red de Johannes Ingildsen que supera a Jaume Munar

Icono15 - 0

Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Jaume Munar que supera a Johannes Ingildsen y consigue el punto

Icono

Juego para Dinamarca que confirma su ventaja y pone el 4-1 en el marcador del primer set.

Icono1 - 4

[ SET 1 ]

Segundo servicio liftado de August Holmgren, Pedro Martinez no puede precisar el resto y la bola se va fuera

Icono30 - 40

Segundo servicio liftado de August Holmgren, Jaume Munar no puede precisar el resto y la bola se va fuera

Icono30 - 30

Johannes Ingildsen con una volea cercana a la red consigue el punto

Icono30 - 15

El golpe de derecha de August Holmgren se va fuera

Icono15 - 15

La volea de August Holmgren se va fuera

Icono0 - 15

Saque plano de August Holmgren, el resto de Pedro Martinez se va fuera

Icono

BREAK DE DINAMARCA. Tercera rotura de servicio consecutivo, dos del combinado danés y una de España.

Icono1 - 3

[ SET 1 ]

El golpe de derecha de Pedro Martinez se va fuera

Icono

Nueva oportunidad de break para Dinamarca que llega en este juego.

Icono30 - 40

Gran volea desde media pista de Johannes Ingildsen que supera a Jaume Munar y consigue el punto

Icono30 - 30

Saque plano de Pedro Martinez, el resto de August Holmgren se va fuera

Icono15 - 30

Remate desde la red de Jaume Munar que no opciones a Johannes Ingildsen

Icono0 - 30

Gran resto de derecha de August Holmgren que supera a Pedro Martinez y consigue el punto

Icono0 - 15

Gran volea desde media pista de August Holmgren que supera a Jaume Munar y consigue el punto

Icono

BREAK DE ESPAÑA. La pareja formada por Martínez y Munar reacciona de inmediato para recuperar su saque.

Icono1 - 2

[ SET 1 ]

El golpe de derecha de Johannes Ingildsen se va fuera

Icono

Tres bolas de break ahora para Pedro Martínez y Jaume Munar que tratan de recuperar el servicio perdido.

Icono40 - 0

El golpe de derecha de August Holmgren se va fuera

Icono30 - 0

El golpe de derecha de Johannes Ingildsen se va fuera

Icono15 - 0

Johannes Ingildsen falla su segundo servicio, doble falta

Icono

BREAK DE DINAMARCA. La pareja danesa se lleva el punto y pone el 2-0 en el marcador del primer set.

Icono0 - 2

[ SET 1 ]

Johannes Ingildsen con una volea cercana a la red consigue el punto

Icono

Ingildsen y Holmgren disponían de dos bolas de break pero la pareja española consigue salvar la primera.

Icono30 - 40

Saque plano de Jaume Munar, el resto de August Holmgren se va fuera

Icono15 - 40

Gran resto de derecha de August Holmgren que supera a Jaume Munar y consigue el punto

Icono15 - 30

Remate desde el centro de la pista de Pedro Martinez que no da opciones a Johannes Ingildsen

Icono0 - 30

El golpe de derecha de Pedro Martinez se va fuera

Icono0 - 15

El golpe de derecha de Jaume Munar se va fuera

Icono

Firme Dinamarca con su servicio para ganar el primer juego del partido.

Icono0 - 1

[ SET 1 ]

Segundo servicio liftado de August Holmgren, Jaume Munar no puede precisar el resto y la bola se va fuera

Icono15 - 40

Saque plano de August Holmgren, el resto de Pedro Martinez se va fuera

Icono15 - 30

August Holmgren con una volea cercana a la red consigue el punto

Icono15 - 15

Johannes Ingildsen con una volea cercana a la red consigue el punto

Icono15 - 0

El golpe de derecha de August Holmgren se va fuera

Icono

Los cuatro tenistas calientan ya en pista, el partido está a punto de comenzar.

Icono

España está obligada a ganar los tres encuentros de este domingo, empezando por este de dobles y siguiendo con los dos individuales, para poder estar en la Final a 8 de Bolonia.

Icono

Un 2-0 que pone muy cuesta arriba la eliminatoria para España. Ahora el protagonismo recae en los dobles, partido en el que Pedro Martínez y Jaume Munar medirán sus fuerzas ante August Holmgren y Johannes Ingildsen.

Icono

El danés sorprendió al español y le doblegó a base de derechazos con un claro 6-1 en la segunda manga. Guión similar al de un tercer set que ganó Moller por 6-4.

Icono

Y es que Munar, número 37 del ranking ATP, se vio sorprendido por Moller, número 113 del mundo, en un encuentro que comenzó ganando con un 6-2 en el primer set.

Icono

Ayer todo se le puso cuesta arriba al combinado español con la derrota en los dos primeros partidos, individuales. Primero fue Holger Rune quien derrotaba en dos sets a Pablo Carreño y a continuación Elmer Moller hizo lo propio ante Jaume Munar.

Icono

Buenas tardes y bienvenidos a este tercer partido de la eliminatoria de Copa Davis entre España y Dinamarca.

