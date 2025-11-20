El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Jaume Munar celebra su éxito ante el checo Jiri Lehecka. AFP

Munar mantiene con vida a España

El balear sorprende a Lehecka y entrega al dobles Granollers-Martínez las llaves de las semifinales

Enric Gardiner

Jueves, 20 de noviembre 2025, 13:56

Comenta

Jaume Munar se vistió este jueves de héroe para España. El balear, que nunca había ganado un partido individual en la Copa Davis, derrotó al favorito Jiri Lehecka (6-3 y 6-4) y mantiene con vida a España, que dependerá del dobles para estar en semifinales.

Munar fue vital para que España estuviera en esta fase final, al ganar el dobles junto a Pedro Martínez contra Suiza y Dinamarca, pero en su carrera aún faltaba estrenarse en el individuales. Y vaya manera de conseguirlo. Con España a una derrota de quedar eliminada, el mallorquín emergió para aplacar a Lehecka, número 17 del ránking, y dejar a España con posibilidades de meterse en semifinales.

Pese al favoritismo del checo, Munar se lo merendó desde la línea de fondo, con el punto perfecto entre riesgo y contención. Lehecka no ejerció de cañonero y se quedó muy lejos de los veinte saques directos que había colocado su compañero Jakub Mensik minutos antes.

Estos nervios al servicio, unidos a la incapacidad de hacer daño al resto, hicieron que Munar se creciera hasta el punto de conseguir una victoria cómoda. Se apuntó el primer set gracias a un 'break' logrado por una doble falta del checo y se llevó el segundo con una templanza espectacular. Rompió en el primer juego, solventó las dos únicas pelotas de rotura a las que tuvo que hacer frente en todo el partido y cerró sin que le temblara la mano. Conectó dos saques directos en el último juego para mandar un mensaje a los de Tomas Berdych: España no se rinde.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El fontanero de Santander que te cobra 2.000 euros por instalarte una caldera y luego, ni instalación ni caldera
  2. 2 La rotonda de Valdecilla Sur se convierte en un gran lago a causa de la tromba de agua
  3. 3 Atasco de 4 kilómetros en la autovía entre Torrelavega y Santander por un accidente cerca de Gornazo
  4. 4

    Muere un operario en un accidente laboral en el polígono de Barros
  5. 5

    Dos maletas y un colchón en el Panteón del Inglés
  6. 6

    Detienen a un guardia civil en el Puerto de Bilbao con 120 kilos de cocaína en el coche patrulla
  7. 7

    Muere un operario en un accidente laboral en el polígono de Barros
  8. 8

    Madrid-Santander en 34 minutos
  9. 9

    El aire ártico trae esta madrugada las primeras nevadas: «Lo más fuerte será del jueves al viernes»
  10. 10

    Los pescadores recreativos deberán registrar su pesca en una aplicación

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Munar mantiene con vida a España

Munar mantiene con vida a España