Cristina Bucsa cae en Monterrey, pero sigue adelante en los dobles
La torrelaveguense disputa esta madrugada la segunda ronda con la estadounidense Alycia Parks como compañera
Santander
Miércoles, 20 de agosto 2025, 13:54
Cristina Bucsa cayó ayer en la primera ronda, la de treintaidosavos de final, del abierto de Monterrey (WTA 500) ante la estadounidense Alycia Parks por ... 2-6 y 1-6. La cántabra sí que sigue adelante en el cuadro de dobles junto a la también estadounidense Nicole Melichar. La pareja se enfrenta esta madrugada, en un horario aún condicionado por los partidos anteriores y no antes de las 02.15 de la noche del jueves al viernes, a la polaca Katarzyna Piter y la húngara Anna Bondár en un partido en el que parte como favorita, puesto que la cántabra y su compañera parten como cuartas cabezas de serie. Ya en la primera ronda eliminaron a Jéssica Bouzas y Elisabetta Cocciaretto, en aquel caso también en dos sets (3-6 y 1-6).
