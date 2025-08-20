El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cristina Bucsa.
Tenis

Cristina Bucsa cae en Monterrey, pero sigue adelante en los dobles

La torrelaveguense disputa esta madrugada la segunda ronda con la estadounidense Alycia Parks como compañera

Aser Falagán

Aser Falagán

Santander

Miércoles, 20 de agosto 2025, 13:54

Cristina Bucsa cayó ayer en la primera ronda, la de treintaidosavos de final, del abierto de Monterrey (WTA 500) ante la estadounidense Alycia Parks por ... 2-6 y 1-6. La cántabra sí que sigue adelante en el cuadro de dobles junto a la también estadounidense Nicole Melichar. La pareja se enfrenta esta madrugada, en un horario aún condicionado por los partidos anteriores y no antes de las 02.15 de la noche del jueves al viernes, a la polaca Katarzyna Piter y la húngara Anna Bondár en un partido en el que parte como favorita, puesto que la cántabra y su compañera parten como cuartas cabezas de serie. Ya en la primera ronda eliminaron a Jéssica Bouzas y Elisabetta Cocciaretto, en aquel caso también en dos sets (3-6 y 1-6).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una pitón se escapa por la ventana de un domicilio de Santander y aparece en una urbanización
  2. 2

    «¡Madre mía!, cómo está Urgencias...»
  3. 3

    Igual, sobre el parking de autocaravanas: «Estoy esperando a que se haga para tapar bocas»
  4. 4 Liébana lucha por retener el turismo
  5. 5

    «Muchos días me levanto en Ruiloba y al abrir la ventana no me creo la suerte que tengo»
  6. 6

    Los vecinos de Vega de Liébana: «Si digo lo que pienso, me meten en la cárcel»
  7. 7

    Ocho chalés de medio millón de euros se suman al repunte de la construcción en Torrelavega
  8. 8

    El Castruco de La Arnía, en Costa Quebrada, desaparece con cada pisada
  9. 9 El teleférico de Fuente Dé reabre y devuelve la confianza a Liébana
  10. 10

    Así están los Galeones de Vital Alsar

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Cristina Bucsa cae en Monterrey, pero sigue adelante en los dobles

Cristina Bucsa cae en Monterrey, pero sigue adelante en los dobles