Cristina Bucsa se queda sin final de dobles en Tokio

Aser Falagán Santander Sábado, 25 de octubre 2025, 18:42 Comenta Compartir

Una Cristina Bucsa mermada por problemas en el codo y Shuko Aoyamna se han quedao sin final en Tokio tras caer en la semifinales del Toray Pan Pacific Open frentela kazaja Anna Danilina y la serbia Aleksandra Krunić en una semifinal en la que la torrelaveguense tuvo que ser atendida en uno de los descansos por unos problemas que no le impidieron terminar el partido, pero que por una parte afectaron su rendimiento y por otra comprometen su final de temporada, a la espera de que se conozca si su dolencia tiene mayor calado o no, de cara a las competiciones que le restan, tanto en la categoría individual como en dobles, para completar su calendario del año.

En cuanto al partido, en sí, las terceras cabezas de serie no dieron demasiadas opciones a una pareja en crecimiento que ha cuajado un gran torneo, pero que no tuvo demasiadas opciones en las semifinales de Tokio, como refleja el 6-2, 6-3 final con el que sus rivales se clasificaron para la final. Solo en el segunda set tuvieron un momento de reacción en el que dispusieron de una oportunidad de ruptura que podía haber cambiado el guion o, al menos alargado el partido, pero tras perderla sus rivales finiquitaron el duelo.

Este resultado, eso sí, permitirá a Bucsa escalar algún puesto en la clasificación mundial de dobles, puesto que mejora los cuartos de final cosechados el año pasado en el que es, a pesar de la derrota de ayer, un buena balance, más allá de su madrugadora eliminación en el cuadro individual después de superar los partidos de la ronda previa. Posteriormente, la esadounidense McCartney Kessler la dajé en la cuneta en tres sets en el partido de treintaidosavos de final.